Дмитрий Шахов: Фундаментальных нарушений на выборах не было

Фундаментальных нарушений на выборах в Псковской области не было. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Омбудсмен выразил благодарность членам избирательных комиссий за трехдневный труд. «Это, действительно, очень сложно», - подчеркнул он.
Дмитрий Шахов также указал на значимость использования КОИБов. «Чем больше КОИБов будет на участках, тем лучше будет всем», - резюмировал он.