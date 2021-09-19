Политика

Дмитрий Шахов: Фундаментальных нарушений на выборах не было

Фундаментальных нарушений на выборах в Псковской области не было. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С точки зрения фундаментальных нарушений, которые, бывало, раньше встречались, которые могли бы повлиять на проценты, голоса... Таких нарушений нет. Были технические нарушения: кому-то не вызывали на дом урну, кого-то не включили в список. Фактов, что кто-то устраивал карусели, вбрасывал бюллетени, нет», - прокомментировал Дмитрий Шахов.



Омбудсмен выразил благодарность членам избирательных комиссий за трехдневный труд. «Это, действительно, очень сложно», - подчеркнул он.



Дмитрий Шахов также указал на значимость использования КОИБов. «Чем больше КОИБов будет на участках, тем лучше будет всем», - резюмировал он.