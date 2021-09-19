Политика

Александр Братчиков: Избирательная кампания прошла честно и конкурентно

Избирательная кампания прошла честно и конкурентно. Об этом сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Кампания прошла честно и конкурентно. Больших жалоб не поступало», - отметил он и назвал кампанию непростой. Александр Братчиков подчеркнул, что «очень правильно» был сформирован федеральный и региональный списки партии «Единая Россия».

«Команда работала очень слаженно. Очень много провели встреч с избирателями. Получили большое количество наказов, большое количество выполнили. То, что сделала партия, — это большая работа», - резюмировал он и выразил уверенность, что «Единая Россия» победит.