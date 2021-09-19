Политика

Елена Полонская: У нас дружная команда, с которой не страшно работать

Глава Пскова Елена Полонская в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в областном центре 19 сентября заявила, что переживает за каждого кандидата от «Единой России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Верю в победу. Безусловно, переживаю. Переживаю за каждого кандидата, за итоги. Но в кандидатов верю. Они, действительно, молодцы», - отметила она.

«Все три дни мы большой дружной командой продолжали работать на единый результат, чтобы "Единая Россия" достигла максимума, чтобы кандидаты от "Единой России" победили на всех избирательных округах, расположенных на территориях муниципалитета. Этому предшествовала большая огромная работа на протяжении 5 лет. Мы продолжали работать каждый день», - прокомментировала глава Пскова.

Елена Полонская добавила, что партию поддерживают первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «У нас большая дружная команда, с которой не страшно работать», - подытожила она.