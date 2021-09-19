Юрий Сорокин: Дистанционное голосование неизбежно

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября заявил, что дистанционное голосование неизбежно, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Юрий Сорокин отметил, что все выборные кампании не бывают простыми. «Закончившаяся кампания тоже была непростой. Результаты завтра будут более конкретными. Считаю, что трехдневное голосование — это положительный опыт. Видно по явке, что больше людей пришло на выборы», - добавил он.