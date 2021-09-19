Политика

Юрий Сорокин: Дистанционное голосование неизбежно

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября заявил, что дистанционное голосование неизбежно, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Цифровизация нашему обществу пойдет на пользу. Если голосование будет электронным — это будет приобретение. Считаю, что спешить в это деле не надо. Мы должны уважать пожилую часть населения. Но цифровизация не за горами. Дистанционное голосование неизбежно», - рассказал он.



Юрий Сорокин отметил, что все выборные кампании не бывают простыми. «Закончившаяся кампания тоже была непростой. Результаты завтра будут более конкретными. Считаю, что трехдневное голосование — это положительный опыт. Видно по явке, что больше людей пришло на выборы», - добавил он.