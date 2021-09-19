Политика

Избирательная кампания прошла при высокой явке и большой конкуренции – Александр Котов

Избирательная кампания в Псковской области прошла спокойно, при высокой явке и очень большой партийной конкуренции. Об этом журналистам сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В целом, избирательная кампания прошла покойно, при высокой явке. Очень большая конкуренция в одномандатных избирательных округах среди политических партий. Активно прошел процесс голосования», - сказал Александр Котов. Он считает правильным решением проводить голосование в течение трех дней. Это, по словам спикера, делает процедуру волеизъявления безопасной и позволяет разделить потоки людей.

«Как представитель пока еще действующего состава областного Собрания очень рассчитываю, что удастся сформировать работоспособный орган государственной власти Псковской области, который будет не просто трибуной для популистов, а будет способен принимать взвешенные решение, которые будут работать на перспективу. Я думаю, наш избиратель как раз такой подход разделяет», - сказал Александр Котов.

В ответ на вопрос о возможности прихода новых партий в парламент Александр Котов ответил: «Я думаю, что у избирателей есть запрос на обновление. Исходя из этого, я полагаю, есть высокие шансы у представителей новых политических партий попасть в областное Собрание и Госдуму, возможно, это правильно». Он также заметил, что в этой избирательной капании выступает в качестве кандидата и рассчитывает на победу в одномандатном избирательном округе, а также, что партийный список «Единой России» получит поддержку большинства избирателей.

Александру Котову также задали вопрос о перспективе применения системы электронного голосования во время следующей крупной выборной кампании. «Я вообще считаю, за этим будущее, и оно для всех регионов наступит очень скоро. Сейчас технологии развиваются стремительными темпами, и мы в своей работе должны учитывать эту тенденцию», - высказал мнение председатель регионального парламента. По его мнению, электронное голосование в скором времени будет внедряться повсеместно, к этому нужно относиться как к реалиям сегодняшнего времени.