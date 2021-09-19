Политика

Владимир Жилинский: Наблюдение за выборами в Псковской области прошло тяжело и нервно

Наблюдение за прошедшими в Псковской области выборами в Государственную Думу и Псковское областное Собрание «прошло тяжело и нервно». Такое мнение в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» высказал координатор общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области Владимир Жилинский.

Он отметил, что явка в «40% с копейками» для региона – не высокая. Однако и слишком низкой назвать её было бы не очень верно. «Что-то подобное мы видели на выборах в 2016 году. В значительной степени она не уменьшилась, но и не выросла», - оценил собеседник.

При этом Владимир Жилинский акцентировал внимание на том, что выборы-2021 оказались сложными для всех наблюдателей. По словам координатора общероссийского общественного движения «Голос»*, в преддверии избирательной кампании Центризбирком подготовил отдельные постановления о порядке проведения выборов. В этих документах содержалось, по замечанию Владимира Жилинского, много нововведений. Часть их них – технического характера.

«Они были трудны для понимания наблюдателей и комиссии. Само постановление до комиссии было доведено очень слабо. Обучение, на мой взгляд, было неудовлетворительным», - поделился Владимир Жилинский. Он также отметил, что были проблемы с сейф-пакетами. По его мнению, сейф-пакеты - это очень сложная вещь со специальным двухслойными сигнальными индикаторными лентами, которые должны быть упакованы особым образом. «И примерно половина комиссии не разобралась как их правильно упаковывать», - пояснил эксперт, добавив, что по этому вопросу сейчас ожидается решение территориальных, окружных и областной избирательных комиссий. Их члены, уточнил Владимир Жилинский, должны решить, а что делать с неправильно упакованной сейф-пакетами.

«Согласно тому же постановлению №17 все эти сейф-пакеты должны быть аннулированы, как и все бюллетени, в них содержащиеся. Это, скажем так, очень не понравится Избиркому. Такого много. Трёхдневное голосование – это очень тяжело», - подчеркнул координатор общероссийского общественного движения «Голос».

На вопрос корреспондента «МК в Пскове» о том, соблюдались ли на избирательных участках нормы безопасности, предусмотренные Роспотребнадзлором, Владимир Жилинский ответил, что «скорее, да».

«Мы видели людей в масках, некоторые были в перчатках. Раз в несколько часов всё это дезинфицировалось, полы мылись, проветривалось. Но всё дело испортили очереди в первый день, 17 числа, - поделился видением ситуации он. - Ко всему прочему мы фиксировали давление на наблюдателей. Нам стало сложнее работать».

Касаясь вопроса о введении в стране Дистанционного электронного голосования, Владимир Жилинский отметил, что поддерживает эту инициативу, а затем высказал мнение о том, что к такому способу высказывания гражданской позиции «так или иначе придут все».

«Потому что это удобно, это надёжно. Если мы говорим о нормальных системах шифрования с ключами доступа. На этих выборах в очередной раз все эти системы [дистанционного голосования – прим.ред.] зависли, и люди не могли нормально с помощью них голосовать. Раз за разом такое происходит, система осыпается и допускает ошибки. Нужно её нормально запрограммировать и нормально протестировать», - подытожил он.

* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента