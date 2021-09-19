Политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму и заксобрания в СЗФО

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Северо-Западном федеральном округе: лидерами голосования по партийному списку стали Мурманская область - 70%, Ленинградская область – около 50% и Псковская область – более 40% голосов избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

По предварительным данным, в Санкт-Петербурге партия получила 42%. Выигрывает партия и по одномандатным округам. В Псковской области побеждает секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. В Карелии – Валентина Пивненко, в Мурманской области с большим отрывом Татьяна Кусайко. В Калининградской и Вологодской областях у партии по два мандата.

Также «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в заксобрания на Северо-Западе страны, говорится в сообщении.

По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 47,41% по итогам голосования по партийным спискам и лидирует на голосовании в 194 одномандатных округах из 225. На втором месте - КПРФ с 20,78%, 7,86% голосов получает ЛДПР, 7,51% - «Справедливая Россия - За правду», 5,73% - «Новые люди».