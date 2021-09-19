ЦИК обработала 70% протоколов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия обработала более 70% на выборах в Госдуме, пишет РИА Новости.
Так, «Единая Россия» получает 48,46% голосов на выборах в Госдуму, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,55%.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Кроме того, «Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее КПРФ в 14 и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в 7.