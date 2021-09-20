Политика

Александр Козловский: Думаю, у «Единой России» сохранится большинство в Госдуме

«По предварительным данным, у нас все хорошо», - так секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский прокомментировал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове предварительные итоги партии на минувших выборах в Госдуму и законодательные Собрания регионов страны.

«По предварительным данным, по России у нас все хорошо, уверенная победа. По спискам партия может получить 120 мандатов. Также наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных округах. Достаточно хороший результат. Думаю, у нас сохранится большинство в Госдуме, и это самое главное», - отметил гость студии.

Кроме того Александр Козловский отметил достаточно высокую явку на выборах в Псковской области, «особенно в Пскове и Великих Луках, которых до этого года не было видно». В этом плане лидер псковских единороссов отдает должное введению трехдневного голосования, которое позволило избирателям скорректировать свои планы и найти время на то, чтобы сделать свой выбор. В то же время он высказал мнение, что увеличение продолжительности выборов до трех дней «никак не влияет на возможности конкурентной борьбы». «Я не раз же говорил: кандидаты и партии должны работать не только перед выборами. Если мы ездим по районам, встречаемся с избирателями, решаем их проблемы, выполняем никазы, такой результат у нас и получается на выборах», - добавил Александр Козловский.

Также лидер псковских единороссов высказал мнение, что исход сентябрьских выборов показал запрос общества на обновление. «У нас в партии тоже идет обновление. В основном у нас новые кандидаты. Они прошли, их поддержали, - констатировал он. - Нам еще предстоит до конца понять, насколько этот процесс востребован. У людей имеет место некая усталость от одних и тех же лиц, и они требуют новых. Будем над этим работать, но и без опытных политиков, наставников мы обойтись тоже не можем».