Политика

Александр Котов: В новом созыве Собрания продолжат учитывать позицию всех партий

В новом созыве Псковского областного Собрания продолжат учитывать позицию представителей всех политических партий. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября.

«19 мест у Единой России — это конституционное большинство, которое позволяет уверенно себя чувствовать, принимая законодательные решения. Но это ни в коем случае не позволяет нам делать вывод о том, что мы самостоятельно все решим. Все равно будем договариваться. Все равно будем вести диалог. Все равно будем учитывать позицию представителей всех политических партий, которые будут представлены в Собрании. Это очень важно. Я всегда был сторонником именно такого подхода», - высказал мнение Александр Котов.

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Появление новой политической силы - партии «Новые люди» - в региональном парламенте Александр Котов назвал неожиданностью. «Они получают депутатский мандат. Это в некоторой степени неожиданность. Но это как раз запрос на обновление. Скорее всего, с этим связано. То есть наш избиратель хочет видеть свежие политические силы, с которыми он связывает свои надежды», - сказал гость студии.

Комментируя прошедшую избирательную кампанию, Александр Котов отметил, что представители ряда партий могли рассчитывать на более высокий результат.