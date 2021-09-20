Александр Котов: В новом созыве Собрания продолжат учитывать позицию всех партий

В новом созыве Псковского областного Собрания продолжат учитывать позицию представителей всех политических партий. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября.
Появление новой политической силы - партии «Новые люди» - в региональном парламенте Александр Котов назвал неожиданностью. «Они получают депутатский мандат. Это в некоторой степени неожиданность. Но это как раз запрос на обновление. Скорее всего, с этим связано. То есть наш избиратель хочет видеть свежие политические силы, с которыми он связывает свои надежды», - сказал гость студии.
Комментируя прошедшую избирательную кампанию, Александр Котов отметил, что представители ряда партий могли рассчитывать на более высокий результат.