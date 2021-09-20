Политика

Александр Котов прокомментировал успех «Единой России» на выборах в областное Собрание

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября прокомментировал успех «Единой России» на выборах в региональный парламент.

«То, что сегодня все 13 наших одномандатников победили, это во многом связано с работой, организованной в избирательном округе, - рассказал он. - Наши кандидаты протоптали, ногами прошли округа. Мы старались людям объяснить, что будем делать, чтобы ситуацию менять в лучшую сторону. Мы показали, что готовы работать с любыми проблемами, которые есть у людей на территории избирательного округа. И, кстати, многое получалось решить в процессе избирательной кампании. Реагировали сразу, сходу, обращались в органы исполнительной власти, чтобы могли быть приняты быстрые решения. Только благодаря этому нам удалось достигнуть этой победы».

По его словам, кто умело совмещал работу в социальных сетях и личные встречи, «у того результат повыше». «Те, кто ограничились социальными сетями, не выходили к людям, у них сами видите, какой результат», - добавил он.