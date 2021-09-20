Политика

Александр Котов прокомментировал заявление Елены Маятниковой о недействительности выборов

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября прокомментировал заявление члена Избирательной комиссии Псковской области Елены Маятниковой о недействительности выборов из-за незаконного, по ее мнению, исключения из списков кандидатов представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина.

Александр Котов отметил, что ожидал такую реакцию. «Когда партия "Яблоко" с чем-либо соглашалась, что-либо признавала? Они всегда и всюду против. Это их нормальное состояние. Но только для того, чтобы признать выборы недействительными, нужны веские доказательства. И, желательно, судебные решения. Когда они будут, тогда на эту тему можно поговорить. А пока сколько угодно можно заявлять протесты, ни на чем не основываясь», - сказал он.