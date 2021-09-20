Политика

Петр Алексеенко назвал имена депутатов Псковского областного Собрания от КПРФ

КПРФ в новом созыве Псковского областного Собрания представят Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко. Об этом сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Мы с Дмитрием Михайловым и раньше работали в региональном парламенте. Также к нам присоединился Владимир Панченко, который ранее представлял в областном Собрании другую фракцию», - уточнил лидер псковских коммунистов.

В числе основных задачах, на решении которых они намерены сосредоточиться в рамках своей депутатской деятельности, Петр Алексеенко перечислил «возрождение земли русской, экономическое развитие региона, восстановление крупных предприятий, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение жизни на селе».

«Наши встречи с избирателями показали плачевное состояние медицины в сельских населенных пунктах. Чтобы таблетку купить, многим людям надо ехать в райцентр и терять на это весь день», - заметил он, добавив, что правительство РФ стало уделять больше внимания решению всех этих вопросов.

Петр Алексеенко также выразил надежду на «дружную совместную работу депутатов областного Собрания» «без перетягивания одеяла на себя». «У нас (депутатов, избранных от разных партий — ред.) могут быть методологические разногласия, но мы готовы к сотрудничеству с представителями других фракций во благо жителей региона», - подчеркнул он.