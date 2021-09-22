Политика

Игорь Сопов прокомментировал позицию «Яблока» о недействительности выборов

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября прокомментировал заявление члена облизбиркома Елены Маятниковой о недействительности выборов из-за незаконного, по ее мнению, исключения из списков кандидатов представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина.

«Партия "Яблоко" представила свое особое мнение, где было сказало, что они не признают итогов выборов», - напомнил он. Игорь Сопов указал на то, что остальным 13 партиям, принимавшим участие в выборах, надо понимать, что в «Яблоке» не признают выбранных кандидатов и партии.

Итоговые протоколы выборов подписала и член облизбиркома от партии «Яблоко», уточнил Игорь Сопов. «Но, тем не менее, член комиссии голосовала против. Мы уважаем любую позицию. Каждый вправе ее высказывать», - резюмировал он.

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Напомним, 3 августа Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко».