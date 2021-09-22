Политика

Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям»

«Умное голосование» очень помогло «Новым людям». Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кандидат политических наук, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский, комментируя результаты недавних выборов в региональный парламент, по итогам которых он станет одним из 26 депутатов.

«Да, я без пяти минут депутат областного Собрания. С одной стороны, это стало для нас сюрпризом, а, с другой, это итог нашей работы. В конце августа, когда были собраны подписные листы, мы понимали, что нас поддерживает большой процент населения, особенно в Пскове и Велики Луках», - констатировал гость студии.

Он также поблагодарил всех, кто поддержал на выборах его кандидатуру и кто отдал свои голоса за «Новых людей». Прежде всего, это профсоюзы, «те, кто проголосовал за "Новых людей", потому что старые надоели или уже не вызывают доверия», а также те, кто проникся идеями партии, «в частности, молодежь, которая хотела политической движухи». Молодежь, по его словам, оказалась для «Новых людей» «самым сильным сарафанным радио», благодаря которому значительно расширился круг тех, кто поддержал партию на выборах.

По словам Андрея Маковского, явных нарушений на выборах выявлено не было. «На мой взгляд, Избирательная комиссия Псковской области отработала достаточно качественно, хоть и были шероховатости. Мы признаем результаты выборов», - заявил он и поделился мнением, что «нарушения, о которых сообщалось в дни выборов, в большей степени были высосаны из пальца, чтоб обозначить некую политическую борьбу и политически ими проспекулировать».

Говоря о тенденциях минувшего избирательного цикла, гость студии отметил появление «интересного протестного центра в Великих Лук», а также «яркого политика из здравоохранения» - Елены Лунгу, прошедшей в областное Собрание от «Единой России». При этом он выразил уверенность, что впервые региональный парламент станет местом для дебатов, в том числе и благодаря появлению кандидата от «Новых людей».

Став депутатом областного Собрания, Андрей Маковский намерен исполнить наказ своих профсоюзных коллег и войти в состав комитета по труду и социальной политике.

В рамках эфира он также опроверг мнение о том, что «Новые люди» - это спойлеры, которые не имеют шансов победить, но оттягивают на себя часть голосов у кандидатов от других партий. «Мы не спойлеры, во-первых, потому, что мы победили и набрали даже больше, чем "Яблоко". Во-вторых, "Новые люди" входили в число кандидатов от "Умного голосования". Считаю, это железобетонные аргументы, и предлагаю нашим оппонентам придумать для нас другие ярлыки, более интересные», - заявил соведущий программы.

По мнению Андрея Маковского, «Умное голосование» очень помогло «Новым людям»: если б его не было, он не прошел бы в областное Собрание. В целом же, Андрей Маковский полагает, что «Умное голосование» в Псковской области не сработало. «Не на тех была сделана ставка. В основном, это были "яблочники", и это не помогло. Считаю, если "Умное голосование" в регионе будет более умным и будет поддерживать "Новых людей", ситуация изменится в лучшую сторону, в сторону плюрализма», - отметил гость студии.

В будущие планы «Новых людей» в Псковской области входит участие в выборах новых составов городских дум Пскова и Великих Лук. Так, в Пскове партия намерена выиграть, как минимум, в трех округах. Также планируется проведение образовательного форума, по итогам которого наиболее яркому представителю молодежи предоставят возможность выдвижения по одному из округов.