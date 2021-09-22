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Политика

Мандат депутата Псковского областного Собрания передали Олегу Савельеву

24.09.2021 16:14|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отказался от мандата депутата Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Решением областной избирательной комиссии мандат передан Олегу Савельеву - зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения «Единой России».

Олег Савельев. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком
Источник: Псковская Лента Новостей
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