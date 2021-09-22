Мандат депутата Псковского областного Собрания передали Олегу Савельеву

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отказался от мандата депутата Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Решением областной избирательной комиссии мандат передан Олегу Савельеву - зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения «Единой России».
Олег Савельев. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.