Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Фото: Instagram-аккаунт Елены Драпеко
Решением областной избирательной комиссии мандат передан руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олегу Брячаку - зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Олег Брячак
17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.