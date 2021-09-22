Политика

Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания

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17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

Решением областной избирательной комиссии мандат передан руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олегу Брячаку - зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

В опросе приняло участие 689 человек

В опросе приняло участие 689 человек

Мне все равно. Не интересуюсь политикой

Считаю, что выборы в России давно пора отменить

Нет. Те, кого я поддерживал, не победили. Точно нет. Не считаю выборы легитимными и конкурентными

Скорее да. Больше партий - хороших и разных!

Да, рад успеху моего кандидата и партии

Да, абсолютно. Люди проголосовали за достойных и выбрали стабильность

Удовлетворены ли вы результатами выборов?

Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания

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