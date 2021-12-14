Политика

Сергей Ковальчук вновь стал секретарем облизбиркома

Сергея Ковальчука вновь избрали секретарем Избирательной комиссии Псковской области. Такое решение приняли на первом организационном заседании облизбиркома состава 2021-2026 годов сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Сергея Ковальчука вынес на тайное голосование председатель облизбиркома Игорь Сопов. В результате Сергей Ковальчук получил все 14 голосов членов областной избирательной комиссии.

«Поздравляем вас с избранием», - обратился Игорь Сопов к Сергею Ковальчуку.

Сергей Ковальчук родился 21 мая 1962 года в деревне Переров Житковичского района Гомельской области.

В 1988 году окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 1997 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Имеет высшее педагогическое и высшее юридическое образование.

Член окружной избирательной комиссии по выборам народного депутата РСФСР 4 марта 1990 года по Псковскому национально-территориальному округу №65; секретарь региональной (окружной) избирательной комиссии Псковской области с 1993 по 1995 годы.

Секретарь региональной (окружной) Избирательной комиссии 1993-1995 годов. Секретарь Избирательной комиссии Псковской области составов 1995-1999 годов, 1999-2003 годов, 2003-2007 годов, 2007-2011 годов, с июля 2011 года по настоящее время.

Избирательная комиссия Псковской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина членов Избирательной комиссии области назначена губернатором области, другая половина — областным Собранием депутатов.