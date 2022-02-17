Политика

Будущее местного самоуправления

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ, уже прошедший первое чтение, предполагает назначение глав органов местного самоуправления по представлению губернаторов, одноуровневую систему местного самоуправления, при которой управляющие органы более крупных образований поглотят более мелкие, и ряд других реформ.

Основная часть положений нормативного акта вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается период, в течение которого состоится постепенный переход к одноуровневому местному самоуправлению.

Означает ли это грядущее уничтожение местного самоуправления в России? Или МСУ получит новый импульс для развития? Как реформа отразится на гражданах? Ответы на эти и другие вопросы искал модератор круглого стола Константин Калиниченко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) вместе с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти региона. Обсуждение резонансного законопроекта состоялось по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.

Ликвидации не будет

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в начале обсуждения предложил, прежде всего, оценить результаты реформы местного самоуправления, которая началась в конце 90-х - начале 2000-х годов.

«Мы все помним о принятии 131 федерального закона об общих принципах и организации местного самоуправления. Во всех субъектах уже накопился богатый опыт его реализации. На протяжении всего периода в него внесли немало самых разных изменений, но ничто нельзя рассматривать со статичной точки зрения. У нас меняется ситуация, изменяются отношения, в том числе между различными уровнями власти. И если говорить о новом проекте федерального закона, то он как раз учитывает те изменения, которые произошли за период реализации реформы», - сказал он.

«Ликвидация местного самоуправления» - это распространенная позиция некоторых политических деятелей и оппонентов, пояснил спикер регионального парламента.

«Я считаю, это абсолютно надуманная позиция. Никакой ликвидации местного самоуправления не будет. Наоборот, оно совершенствуется таким образом, чтобы наиболее эффективно на уровне, близком к населению, местная власть могла работать», - подчеркнул он.

Александр Котов напомнил участникам круглого стола, что попытки прийти к системе одноуровневого местного самоуправления были на начальной стадии принятия этого закона. «Вносились такие предложения, которые предполагали на выбор, в зависимости от ситуации, которая складывалась в каждом субъекте, на муниципальном районе, принимать решение - будет двухуровневое местное самоуправление или одноуровневое. Тогда пошли по самому жесткому пути. И, соответственно, у нас в обязательном порядке должно было быть местное самоуправление в двух уровнях», - продолжил спикер регионального парламента.

В процессе реализации этого закона, сказал Александр Котов, неоднократно вносились предложения об одноуровневой системе (в том числе от Ассоциации МСУ Псковской области), но они не были поддержаны. «Сейчас, на мой взгляд, объективно пришли к выводу, что такая система - одноуровневая - будет более эффективной», - резюмировал он.

В ногу со временем

По мнению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексея Севастьянова, принятие законопроекта об организации местного самоуправления продиктовано временем.

«Мы сегодня видим, что люди из любой глубинки, с окраины предпочитают на коротком плече обратиться в Instagram губернатора, - отметил он на круглом столе. - Это неправильно. Значит, люди не получают ответа на самой прямой дороге - у руководителя волости. Я считаю, данный закон продиктован временем. Мы можем анализировать, смотреть на историю, как жили до этого, взять лучшее и понять, мы все понимаем, что систему уже надо менять. Время пришло, это надо делать».

Есть мнение, что с принятием этого федерального закона органы власти отдаляются от населения. Но сейчас изменились возможности коммуникации, напомнил Александр Котов. Так, с помощью современных электронных средств связи можно обратиться на любой уровень власти «двумя кликами», отметил спикер регионального парламента.

«Можно по электронной почте отправить сообщение. Мы их получаем все больше и больше. Социальные сети активно используются. Конечно, не надо по вопросу нерабочей лампочки в подъезде писать в Instagram губернатора - для этого есть другие уровни власти, и они, безусловно, отреагируют на такие проблемы. Независимо от того, где будет находиться центр муниципальной власти, у людей будет возможность обратиться со своими проблемами к органам власти и получить ответ», - сказал он.

«При создании муниципальных округов, я так полагаю, они будут на территории районов, будет приниматься решение о том, какое количество представителей на местах муниципального округа, муниципальных служащих, необходимо будет разместить, чтобы граждане могли конкретно обращаться к органам власти», - добавил Александр Котов.

На местах

Принятие нового законопроекта - это один из способов решить проблемы сельского населения. Такое мнение высказала глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова.

Она напомнила, что два поселения Печорского района еще до принятия действующего федерального закона, в 1996 году, стали участниками эксперимента по введению двухуровневой системы местного самоуправления. Круппский и Кулейский сельсоветы решением Псковского областного Собрания депутатов были превращены в волости.

«Жизнь меняется, и за 20 лет многое поменялось и в работе, и в требованиях, и в федеральных законах. И это (принятие нового законопроекта - ред.) - один из способов решить проблемы сельского населения, в том числе», - подчеркнула Светлана Жирнова.

«Самое важное, чтобы муниципальный округ был сильным, единым и финансово обеспеченным. Неважно, сколько сельских поселений будет в районе, в муниципальном округе. Важно, как финансово они обеспечены», — считает Светлана Жирнова.

Сейчас сельские поселения вынуждены издавать свои постановления и создавать свою нормативную базу. «Вынуждены заключать договоры с юристами. Примерно 50% своего времени, как минимум, тратим на то, чтобы создавать свою нормативно-правовую базу. Это неправильно. Мы на местах должны работать с населением», — сказала она.

Светлана Жирнова подчеркнула, что в дальнейшем территориальные округа должны работать для населения: «Должны быть не политиками, а хозяйственниками. Если это будет — это самый большой плюс».

Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь обратила внимание на то, что в проекте закона «ясно и четко» указывается на иные формы местного самоуправления, которые будут позволять обеспечивать доступность получения услуг абсолютно всеми, независимо от наличия интернета. «Территориальные управления, которые предлагаются в законопроекте, как раз обязаны и призваны выполнять функцию того объединяющего центра, который будет регулировать именно на месте решение проблем», — сказала она.

Речь идет об институте старост населенных пунктов, который уже существует, пояснила глава Псковского района.

«Он себя негласно оправдывает, эти люди есть на местах. При этом дается больше полномочий тому же территориальному общественному самоуправлению — это тоже форма управления на территории. Как раз в данном направлении дается расширение полномочий жителей и решение вопросов на местном уровне», — уточнила глава муниципалитета.

Александр Котов согласился, что новые формы самоуправления — ТОСы, инициативное бюджетирование — уже сейчас дают возможность жителям небольших населенных пунктов объединяться и вместе решать проблемы, которые их больше всего волнуют.

Мнение эксперта

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова в ходе обсуждения темы круглого стола тоже назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления.

«Если говорить в целом о реформе, которую предлагает проект федерального закона, я бы хотела сказать, что одноуровневая система позволяет, в первую очередь, определить четко, кто отвечает за все процессы, происходящие на территории конкретного муниципального образования, — это глава округа. Сегодняшняя система, когда поселения фактически являются муниципальными образованиями, способствует близости к населению, но имеет ряд существенных нюансов. Они заключаются в том, что на территории одного населенного пункта вопросы благоустройства решаются не одним муниципалитетом, а несколькими. Например, организация электроснабжения относится к компетенции волости, организацию водоснабжения в части централизованного по сложившейся практике осуществляет район, а в части содержания колодцев — волостные структуры. Поэтому гражданам сложно понять, к какому главе по какому вопросу можно обратиться. А еще сложнее понять, почему один глава, который находится на территории волости, не может решить все вопросы», — рассказала она.

По ее словам, поселения трансформируются в территориальные управления, которые могут существовать в том же составе, в тех же помещениях, но они будут освобождены от определенной административной работы. «У поселений высвободится время на работу с гражданами — это очень важно», — отметила Елена Тимашова. С принятием закона граждане будут понимать, куда будут обращаться, уверена эксперт.

Новый законопроект, сказала она, «обяжет глав сегодняшних районов надлежащим образом оказывать помощь тем, кто сейчас относится к поселениям». «Потом это будут работники подразделения администрации муниципального округа», — уточнила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов объяснил, что, если провести параллели, муниципальные округа будут соответствовать муниципальным районам: исчезнет деление на городские и сельские поселения.

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что ей хотелось бы, чтобы законопроект отражал «улучшенное межведомственное взаимодействие». «Не секрет, что сейчас часто нам приходится сталкиваться с проблемами, которые возникают на разных структурных уровнях, — это получение каких-то сведений, непрямое подчинение каких-то структур. Объединение, централизация власти должны помочь в решении проблем», — полагает она. «В моем представлении, на территории муниципалитета должен быть один руководитель и сеть помощников, которые вместе решают проблемы», — указала глава муниципалитета.

Кроме того, когда одни волости дотационные, а другие обладают достаточно хорошим бюджетом, это вызывает ряд определенных вопросов, продолжила Наталья Федорова. «Должен ли больше одним помогать? Или должен больше в другие вкладываться? Понимаем, что одинаково должны работать на всей территории. Возможно, что централизация позволит объединить усилия, выровнять, дать больше возможностей всем», — сказала она.

«Возможность объединить усилия, решать проблемы всего муниципального округа и предоставляется этим федеральным законом», — поддержал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Председатель областного Собрания депутатов заметил, что в стране уже есть примеры (в Новгородской области — ред.), когда система местного самоуправления работает именно таким образом, как она прописана в проекте федерального закона.

«Эти муниципальные округа уже созданы решениями представительных органов местного самоуправления. Система работает. Наверное, на первых порах все сталкиваются с какими-то трудностями, которые потом можно шлифовать. Но я уверен, что и у нас, когда будет принят федеральный закон, эта система будет работать. И граждане, самое главное, не будут испытывать неудобств, связанных с обращениями в органы МСУ», — добавил Александр Котов.

Опасений нет

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, какие факторы стали триггером для корректировок в местном самоуправлении.

«В некоторых сельских поселениях доходов не хватает, чтобы даже содержать местные органы власти. С кадрами — беда. Сейчас сельские и городские поселения возглавляют в достаточно солидном возрасте люди. Они очень опытные. Спасибо им большое: во многом сегодня поселенческий уровень местного самоуправления держится на их авторитете, добросовестном труде. Понятно, что человеческие возможности не безграничны. А адекватной замены сегодня просто не видим. Сокращается сельское население. Подбирать людей, которые бы пришли сегодня на замену руководителям городских и сельских поселений, очень сложно», — сказал он.

Кроме того, проблема с финансами и кадрами отражается и на исполнении полномочий. «Перечень полномочий, который определен федеральным законом для сельских поселений, и так минимальный. Но и при этом сельские поселения вынуждены эти полномочия передавать по соглашению на уровень муниципального района, потому что у них нет ни физической, ни финансовой возможности надлежащим образом их выполнять. Это сплошь и рядом», — отметил он.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов заметил, что сегодня существует более 1800 нормативных документов, регулирующих работу местного самоуправления. «И, как мы видим, изъянов достаточно. Поэтому пришло время принять этот законопроект», — подчеркнул он.

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Александр Котов заверил, что нет никаких серьезных опасений, связанных с реализацией этого закона. «У граждан не должно возникать никаких опасений, связанных с деятельностью органов местного самоуправления. У нас есть все возможности реализовать этот закон так, чтобы люди не почувствовали, что произошла реформа», — резюмировал спикер регионального парламента.

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Второе чтение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госдуме планируют провести 16 марта. Перед этим резонансный документ обсудят на предстоящей сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая состоится 24 февраля. Есть все предпосылки к тому, что региональный парламент направит положительный отзыв на федеральный законопроект в Госдуму. Все-таки плюсы нормативно-правового акта очевидны. Помимо прочего, документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления — это, наконец, устранит путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Михаил Синёв