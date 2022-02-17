Будущее местного самоуправления

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ, уже прошедший первое чтение, предполагает назначение глав органов местного самоуправления по представлению губернаторов, одноуровневую систему местного самоуправления, при которой управляющие органы более крупных образований поглотят более мелкие, и ряд других реформ.
Основная часть положений нормативного акта вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается период, в течение которого состоится постепенный переход к одноуровневому местному самоуправлению.
Означает ли это грядущее уничтожение местного самоуправления в России? Или МСУ получит новый импульс для развития? Как реформа отразится на гражданах? Ответы на эти и другие вопросы искал модератор круглого стола Константин Калиниченко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) вместе с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти региона. Обсуждение резонансного законопроекта состоялось по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в начале обсуждения предложил, прежде всего, оценить результаты реформы местного самоуправления, которая началась в конце 90-х - начале 2000-х годов.
«Ликвидация местного самоуправления» - это распространенная позиция некоторых политических деятелей и оппонентов, пояснил спикер регионального парламента.
Александр Котов напомнил участникам круглого стола, что попытки прийти к системе одноуровневого местного самоуправления были на начальной стадии принятия этого закона. «Вносились такие предложения, которые предполагали на выбор, в зависимости от ситуации, которая складывалась в каждом субъекте, на муниципальном районе, принимать решение - будет двухуровневое местное самоуправление или одноуровневое. Тогда пошли по самому жесткому пути. И, соответственно, у нас в обязательном порядке должно было быть местное самоуправление в двух уровнях», - продолжил спикер регионального парламента.
В процессе реализации этого закона, сказал Александр Котов, неоднократно вносились предложения об одноуровневой системе (в том числе от Ассоциации МСУ Псковской области), но они не были поддержаны. «Сейчас, на мой взгляд, объективно пришли к выводу, что такая система - одноуровневая - будет более эффективной», - резюмировал он.
По мнению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексея Севастьянова, принятие законопроекта об организации местного самоуправления продиктовано временем.
Есть мнение, что с принятием этого федерального закона органы власти отдаляются от населения. Но сейчас изменились возможности коммуникации, напомнил Александр Котов. Так, с помощью современных электронных средств связи можно обратиться на любой уровень власти «двумя кликами», отметил спикер регионального парламента.
«Можно по электронной почте отправить сообщение. Мы их получаем все больше и больше. Социальные сети активно используются. Конечно, не надо по вопросу нерабочей лампочки в подъезде писать в Instagram губернатора - для этого есть другие уровни власти, и они, безусловно, отреагируют на такие проблемы. Независимо от того, где будет находиться центр муниципальной власти, у людей будет возможность обратиться со своими проблемами к органам власти и получить ответ», - сказал он.
Принятие нового законопроекта - это один из способов решить проблемы сельского населения. Такое мнение высказала глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова.
Она напомнила, что два поселения Печорского района еще до принятия действующего федерального закона, в 1996 году, стали участниками эксперимента по введению двухуровневой системы местного самоуправления. Круппский и Кулейский сельсоветы решением Псковского областного Собрания депутатов были превращены в волости.
«Самое важное, чтобы муниципальный округ был сильным, единым и финансово обеспеченным. Неважно, сколько сельских поселений будет в районе, в муниципальном округе. Важно, как финансово они обеспечены», — считает Светлана Жирнова.
Сейчас сельские поселения вынуждены издавать свои постановления и создавать свою нормативную базу. «Вынуждены заключать договоры с юристами. Примерно 50% своего времени, как минимум, тратим на то, чтобы создавать свою нормативно-правовую базу. Это неправильно. Мы на местах должны работать с населением», — сказала она.
Светлана Жирнова подчеркнула, что в дальнейшем территориальные округа должны работать для населения: «Должны быть не политиками, а хозяйственниками. Если это будет — это самый большой плюс».
Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь обратила внимание на то, что в проекте закона «ясно и четко» указывается на иные формы местного самоуправления, которые будут позволять обеспечивать доступность получения услуг абсолютно всеми, независимо от наличия интернета. «Территориальные управления, которые предлагаются в законопроекте, как раз обязаны и призваны выполнять функцию того объединяющего центра, который будет регулировать именно на месте решение проблем», — сказала она.
Речь идет об институте старост населенных пунктов, который уже существует, пояснила глава Псковского района.
Александр Котов согласился, что новые формы самоуправления — ТОСы, инициативное бюджетирование — уже сейчас дают возможность жителям небольших населенных пунктов объединяться и вместе решать проблемы, которые их больше всего волнуют.
Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова в ходе обсуждения темы круглого стола тоже назвала плюсы одноуровневой системы местного самоуправления.
Новый законопроект, сказала она, «обяжет глав сегодняшних районов надлежащим образом оказывать помощь тем, кто сейчас относится к поселениям». «Потом это будут работники подразделения администрации муниципального округа», — уточнила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области.
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов объяснил, что, если провести параллели, муниципальные округа будут соответствовать муниципальным районам: исчезнет деление на городские и сельские поселения.
Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что ей хотелось бы, чтобы законопроект отражал «улучшенное межведомственное взаимодействие». «Не секрет, что сейчас часто нам приходится сталкиваться с проблемами, которые возникают на разных структурных уровнях, — это получение каких-то сведений, непрямое подчинение каких-то структур. Объединение, централизация власти должны помочь в решении проблем», — полагает она. «В моем представлении, на территории муниципалитета должен быть один руководитель и сеть помощников, которые вместе решают проблемы», — указала глава муниципалитета.
Кроме того, когда одни волости дотационные, а другие обладают достаточно хорошим бюджетом, это вызывает ряд определенных вопросов, продолжила Наталья Федорова. «Должен ли больше одним помогать? Или должен больше в другие вкладываться? Понимаем, что одинаково должны работать на всей территории. Возможно, что централизация позволит объединить усилия, выровнять, дать больше возможностей всем», — сказала она.
Председатель областного Собрания депутатов заметил, что в стране уже есть примеры (в Новгородской области — ред.), когда система местного самоуправления работает именно таким образом, как она прописана в проекте федерального закона.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, какие факторы стали триггером для корректировок в местном самоуправлении.
Кроме того, проблема с финансами и кадрами отражается и на исполнении полномочий. «Перечень полномочий, который определен федеральным законом для сельских поселений, и так минимальный. Но и при этом сельские поселения вынуждены эти полномочия передавать по соглашению на уровень муниципального района, потому что у них нет ни физической, ни финансовой возможности надлежащим образом их выполнять. Это сплошь и рядом», — отметил он.
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов заметил, что сегодня существует более 1800 нормативных документов, регулирующих работу местного самоуправления. «И, как мы видим, изъянов достаточно. Поэтому пришло время принять этот законопроект», — подчеркнул он.
Второе чтение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госдуме планируют провести 16 марта. Перед этим резонансный документ обсудят на предстоящей сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая состоится 24 февраля. Есть все предпосылки к тому, что региональный парламент направит положительный отзыв на федеральный законопроект в Госдуму. Все-таки плюсы нормативно-правового акта очевидны. Помимо прочего, документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления — это, наконец, устранит путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.
Михаил Синёв