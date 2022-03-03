Блоги / Александр Савенко

Россия и Запад. Украинский разлом

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Главная тема сегодняшнего выпуска — это, естественно, специальная военная операция России на территории Украины.

Она была объявлена президентом Владимиром Путиным после обращения руководителей ДНР и ЛНР в минувший четверг — и, стало быть, спецоперация идет уже шестые сутки. Есть потери с обеих сторон, в том числе у российских военных. О том, что появились погибшие и раненые, ранее сообщило Минобороны РФ. При этом численность потерь не раскрывается — поэтому насчет масштабов можно только строить предположения. Так или иначе операция продолжается, поток беженцев увеличивается — если у кого-то и были ожидания, что всё завершится быстро, день-другой - и будет объявлено об окончании, то ничего подобного не произошло.

Напротив, с каждым днем ситуация становится только острее и напряженнее. В воскресенье на фоне жестких заявлений западных лидеров Владимир Путин дал приказ привести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства. А это, как вы понимаете, ядерное оружие.

В ответ НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса для коллективной обороны. Ну и кроме того, Запад обещает всестороннюю помощь Украине, в том числе военную, накладывает беспрецедентные антироссийские санкции и исключает ее откуда только возможно — по всем направлениям: от экономики до спорта.

В этих условиях накануне в Белоруссии, которая выступила посредником, прошли первые переговоры представителей Москвы и Киева. Судя по заявлениям, особого результата встреча ожидаемо не принесла — но хоть какой-то оптимизм дают заявления участников переговоров.

Владимир Мединский, помощник президента России: «Найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Впереди второй раунд переговоров и я повторю то, что говорил уже ранее: главное ожидание здесь — прекращение боевых действий.

Скажу и за себя, и за коллег — журналистов Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове, и за многих других людей — все мы выступаем за мир, за разрешение конфликта дипломатическим путем, против кровопролития и разжигания розни между братскими народами.

Смотрите также Специальное мнение

Здесь я хотел бы привести одну, на мой взгляд, очень важную цитату. «Существует очень важная миссия каждого приличного или считающего себя приличным человека в России — не сделать для нашей страны врагами украинский народ и не стать, чтобы наш народ стал врагом для украинского народа», - так считает лауреат Нобелевской премии мира, журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Знаете, когда я начинал готовить этот выпуск (в конце прошлой недели), то думал, не взять ли эпиграфом слова писателя Льва Толстого — нет, не из романа «Война и мир», а из интервью одной европейской газете, французской «Фигаро». Почти день в день, ровно 118 лет назад классик сказал: «Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести». Но понятно, что это в качестве эпиграфа сегодня не подойдет.

А вот еще мысль. «Вы можете потрясти мир — мягко». Это Махатма Ганди, после смерти которого, как известно, и поговорить не с кем. Но тоже не подходит.

А подойдет здесь, к сожалению, скорее пророческое выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который как известно, нередко выкатывает пробные шары, что-то такое «сливает», говорит о том, что еще неочевидно для всех, но уже готовится. Пророческое это заявление в своей первой части — насчет сроков, а вот что касается уважения и признания величия России, то тут каждый может судить сам, исходя из реакции мирового сообщества. Так вот выступление это почти двухмесячной давности — еще декабрь прошлого года.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: Вы почувствуете. 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Этот будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной. И все должны заткнуться - и уважать нашу страну.

Если и ошибся лидер ЛДПР с датой, то всего на пару дней. Всё началась не 22-го, а 24-го февраля. То, о чем мы говорили в «Гонках» неделю назад - признание Россией ДНР и ЛНР, трансформировалось в спецоперацию. Она началась рано утром в четверг, и тогда же было размещено обращение президента России Владимира Путина.

Многие эксперты сейчас пытаются понять мотивацию действий, как принимаются решения, в этой связи препарируются тексты — как обращение 24 февраля, так и нескольких предыдущих выступлений Владимира Путина. По мнению многих, ключевой момент здесь — мысль о том, что «столкновение неизбежно» и «просто наблюдать больше не можем».

Владимир Путин, президент России: Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать.

Российские и иностранные политологи трактуют эти фразы по-разному. Одна из точек зрения заключается в том, что здесь мы видим имперские амбиции, желание воссоздать великую державу, отстаивание своих сфер влияния и стремление противостоять политике однополярного мира в понимании Владимира Путина.

Иные эксперты полагают, что в основе происходящего лежит отстаивание Россией своих геополитических интересов.

Как отмечает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Россия настаивает на своем праве иметь национальные геополитические интересы, и поясняет: «За последние 100 лет дважды формировался международно-правовой порядок. Оба раза после мировых войн. После Первой мировой – Версальский, после Второй – Ялтинско-Потсдамский. Геополитические интересы крупнейших держав учитывались и уравновешивались. После развала СССР выяснилось, что общепризнанными национальными геополитическими интересами могут обладать только США. Все остальные страны, включая Россию и Китай, были переведены как бы в режим нормативного рационирования этих самых интересов». То есть теперь Россия стремится изменить эту ситуацию.

Как было заявлено Владимиром Путиным, цель спецоперации — не оккупация территории Украины. Минобороны сообщило, что выводит из строя военные объекты, а гражданским боятся нечего. Впрочем, как полагают эксперты, операция проводится с целью захвата Киева, свержения президента Владимира Зеленского и переучреждения Украины как государства, которое было бы дружественно России. Практически сразу после начала спецоперации Зеленский ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения. Была объявлена всеобщая мобилизация, на границах страны десятки тысяч беженцев. Тема получила множество комментариев, в том числе псковских политиков, предпринимателей, общественных и культурных деятелей. Ознакомиться с ними можно на сайте ПЛН в соответствующем сюжете.

И тут я бы выделил несколько групп. Первая — это те, кто всецело поддерживает принятое президентом решение. Губернатор Михаил Ведерников свое еженедельное обращение в инстаграм-аккаунте (кстати, на неделе у губернатора появился и телеграм-канал) в выходные, на фоне вопросов о том, что с нашими, начал именно с этой темы. Мол, тема очень чувствительная для жителей Псковской области, где многие связаны с Вооруженными силами. Далее губернатор напомнил, что президент дал все комментарии, записал обращения общей продолжительностью более 1,5 часов. Дал глава области и свой комментарий.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Нам важно не допустить сценарий Югославии, за нас вступиться будет некому. Да и вариант с двумя городами Японии нам тоже не нравится. Ситуация сейчас напряженная, но я уверен, что наш президент четко знает, что делает, Вооруженные силы - боеспособны, а государственное управление — эффективно.

Другая группа представителей партии власти просто отмолчалась, возможно, ожидая развития событий, когда будет больше ясности.

Третьи выступили вроде бы в поддержку, но с оговорками (мол, 8 лет на территории Донбасса происходят ужасы, нас не слышат, Минские соглашения Украиной не исполняются - что-то делать надо, но и «спецоперация это тоже не очень хорошо», как выразился в программе «Псковский телеграм» советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

Антон Сергеев, советник губернатора Псковской области: К сожалению, та сторона – назовем ее просто стороной – ну не хотят они исполнять. Поэтому это вдвойне грустно, потому что спецоперация – это тоже не очень хорошо.

В целом, что касается позиций псковских политиков и гражданских активистов, то все в основном «за». Однозначно против - только псковское «Яблоко» во главе со своим лидером Львом Шлосбергом и депутатом областного Собрания от партии Артуром ГайдукОм. Они призывают региональный парламент обратиться к президенту Путину с тем, чтобы остановить спецоперацию. Накануне Лев Шлосберг в своей программе вновь высказал резко критическое отношение к действиям России в отношении Украины и напомнил о позиции «Яблока», которой партия придерживается многие годы.

Лев Шлосберг, председатель регионального отделения партии «Яблоко»: Мы были против, чтобы Россия вмешивалась в политические дела Украины, влезала в выборы президента, проталкивала Януковича с семечками за щекой — специалиста по срыванию шапок с мужиков в туалетах, продавливала свои политические силы, внедряла своих олигархов. Мы говорили: оставьте Украину в покое, они разберутся — разберутся между собой. Они построят жизнь так, как они хотят.

Что касается протестных акций, то в Псковской области всё ограничилось отдельными одиночными пикетами, пресеченными полицией попытками оппозиции собраться в Гайд-парке, да еще видеоинсталляцией на крепостной стене. В мероприятиях принимала участие все та же группа представителей несистемной оппозиции, в том числе яблочники, навальнисты, близкие к ним блогеры. В отличие от крупных городов, не говоря уже про европейские столицы, широкие массы выражать свое отношение не пошли.

К сказанному добавлю, что один из самых хлестких и запоминающихся комментариев по теме отношений России и Запада и вводимых санкций дал сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»: Сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? Мы на их санкции наложили.

Сегодня Андрей Турчак находился в Пскове, участвовал в памятных мероприятиях по случаю годовщины гибели десантников легендарной 6-й роты. А накануне стало известно что он был включен в санкционный список Евросоюза. Напомню, что уже давно под санкциями находятся экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Никитин и бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец. На днях в санкционные списки попали оба депутата Государственной Думы от Псковской области, члены фракции «Единая Россия» Александр Борисов и Александр Козловский.

К слову, последний на минувшей неделе вновь был избран секретарем псковского регионального отделения «Единой России». В качестве спарринг-партнера при голосовании на партийной конференции выступил вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян — как его в полушутливой манере охарактеризовал коллега и однопартиец Виктор Антонов - «выдающийся политический деятель» Армен Мнацаканян. Что до партийной конференции, то там тоже говорили о конфликте на Донбассе и шире. Говорила об этом и приехавшая сенатор Елена Бибикова, и депутат Козловский. В его выступлении акцент был сделан на помощи беженцам с Донбасса. Об этом направлении он говорил и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В завершении программы я хотел бы вернуться к главной теме и главным вопросам — что дальше? Как происходящее в самом центре Европы отразится на каждом из нас? По ком ударит больнее всего? И удастся ли остановиться и предотвратить глобальную катастрофу, сохранить гуманитарные ценности? Об этом будем говорить уже в следующем выпуске нашей программы. Мы продолжим внимательно следить за событиями политической жизни региона, страны и мира. На этом всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы — и мира нам всем.