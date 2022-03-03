Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квитанции за электричество не придут
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Концерт Чайф в Пскове
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 03.03.2022 14:150 «Три мудреца»: Россия и мир. Между прошлым и будущим. ВИДЕО 03.03.2022 20:100 Путин поручил установить допвыплату семьям военных РФ, погибших на Украине 03.03.2022 15:570 Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас 03.03.2022 15:180 Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом 03.03.2022 14:270 Антон Минаков: Без лидера ЛДПР работать сложнее 03.03.2022 14:150 «Три мудреца»: Россия и мир. Между прошлым и будущим. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 27.02.2022 20:210 Минобороны сообщило о раненых и погибших в боях на Украине 26.02.2022 12:200 Михаил Ведерников прокомментировал спецоперацию РФ на территории Украины 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 25.02.2022 10:301 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Блоги / Александр Савенко

Россия и Запад. Украинский разлом

01.03.2022 18:00|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Главная тема сегодняшнего выпуска — это, естественно, специальная военная операция России на территории Украины.

Она была объявлена президентом Владимиром Путиным после обращения руководителей ДНР и ЛНР в минувший четверг — и, стало быть, спецоперация идет уже шестые сутки. Есть потери с обеих сторон, в том числе у российских военных. О том, что появились погибшие и раненые, ранее сообщило Минобороны РФ. При этом численность потерь не раскрывается — поэтому насчет масштабов можно только строить предположения. Так или иначе операция продолжается, поток беженцев увеличивается — если у кого-то и были ожидания, что всё завершится быстро, день-другой - и будет объявлено об окончании, то ничего подобного не произошло.

Напротив, с каждым днем ситуация становится только острее и напряженнее. В воскресенье на фоне жестких заявлений западных лидеров Владимир Путин дал приказ привести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства. А это, как вы понимаете, ядерное оружие.

В ответ НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса для коллективной обороны. Ну и кроме того, Запад обещает всестороннюю помощь Украине, в том числе военную, накладывает беспрецедентные антироссийские санкции и исключает ее откуда только возможно — по всем направлениям: от экономики до спорта.

В этих условиях накануне в Белоруссии, которая выступила посредником, прошли первые переговоры представителей Москвы и Киева. Судя по заявлениям, особого результата встреча ожидаемо не принесла — но хоть какой-то оптимизм дают заявления участников переговоров.

Владимир Мединский, помощник президента России: «Найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Впереди второй раунд переговоров и я повторю то, что говорил уже ранее: главное ожидание здесь — прекращение боевых действий.

Скажу и за себя, и за коллег — журналистов Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове, и за многих других людей — все мы выступаем за мир, за разрешение конфликта дипломатическим путем, против кровопролития и разжигания розни между братскими народами.

Здесь я хотел бы привести одну, на мой взгляд, очень важную цитату. «Существует очень важная миссия каждого приличного или считающего себя приличным человека в России — не сделать для нашей страны врагами украинский народ и не стать, чтобы наш народ стал врагом для украинского народа», - так считает лауреат Нобелевской премии мира, журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Знаете, когда я начинал готовить этот выпуск (в конце прошлой недели), то думал, не взять ли эпиграфом слова писателя Льва Толстого — нет, не из романа «Война и мир», а из интервью одной европейской газете, французской «Фигаро». Почти день в день, ровно 118 лет назад классик сказал: «Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести». Но понятно, что это в качестве эпиграфа сегодня не подойдет.

А вот еще мысль. «Вы можете потрясти мир — мягко». Это Махатма Ганди, после смерти которого, как известно, и поговорить не с кем. Но тоже не подходит.

А подойдет здесь, к сожалению, скорее пророческое выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который как известно, нередко выкатывает пробные шары, что-то такое «сливает», говорит о том, что еще неочевидно для всех, но уже готовится. Пророческое это заявление в своей первой части — насчет сроков, а вот что касается уважения и признания величия России, то тут каждый может судить сам, исходя из реакции мирового сообщества. Так вот выступление это почти двухмесячной давности — еще декабрь прошлого года.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: Вы почувствуете. 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Этот будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной. И все должны заткнуться - и уважать нашу страну.

Если и ошибся лидер ЛДПР с датой, то всего на пару дней. Всё началась не 22-го, а 24-го февраля. То, о чем мы говорили в «Гонках» неделю назад - признание Россией ДНР и ЛНР, трансформировалось в спецоперацию. Она началась рано утром в четверг, и тогда же было размещено обращение президента России Владимира Путина.

Многие эксперты сейчас пытаются понять мотивацию действий, как принимаются решения, в этой связи препарируются тексты — как обращение 24 февраля, так и нескольких предыдущих выступлений Владимира Путина. По мнению многих, ключевой момент здесь — мысль о том, что «столкновение неизбежно» и «просто наблюдать больше не можем».

Владимир Путин, президент России: Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать.

Российские и иностранные политологи трактуют эти фразы по-разному. Одна из точек зрения заключается в том, что здесь мы видим имперские амбиции, желание воссоздать великую державу, отстаивание своих сфер влияния и стремление противостоять политике однополярного мира в понимании Владимира Путина.

Иные эксперты полагают, что в основе происходящего лежит отстаивание Россией своих геополитических интересов.

Как отмечает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Россия настаивает на своем праве иметь национальные геополитические интересы, и поясняет: «За последние 100 лет дважды формировался международно-правовой порядок. Оба раза после мировых войн. После Первой мировой – Версальский, после Второй – Ялтинско-Потсдамский. Геополитические интересы крупнейших держав учитывались и уравновешивались. После развала СССР выяснилось, что общепризнанными национальными геополитическими интересами могут обладать только США. Все остальные страны, включая Россию и Китай, были переведены как бы в режим нормативного рационирования этих самых интересов». То есть теперь Россия стремится изменить эту ситуацию.

Как было заявлено Владимиром Путиным, цель спецоперации — не оккупация территории Украины. Минобороны сообщило, что выводит из строя военные объекты, а гражданским боятся нечего. Впрочем, как полагают эксперты, операция проводится с целью захвата Киева, свержения президента Владимира Зеленского и переучреждения Украины как государства, которое было бы дружественно России. Практически сразу после начала спецоперации Зеленский ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения. Была объявлена всеобщая мобилизация, на границах страны десятки тысяч беженцев. Тема получила множество комментариев, в том числе псковских политиков, предпринимателей, общественных и культурных деятелей. Ознакомиться с ними можно на сайте ПЛН в соответствующем сюжете.

И тут я бы выделил несколько групп. Первая — это те, кто всецело поддерживает принятое президентом решение. Губернатор Михаил Ведерников свое еженедельное обращение в инстаграм-аккаунте (кстати, на неделе у губернатора появился и телеграм-канал) в выходные, на фоне вопросов о том, что с нашими, начал именно с этой темы. Мол, тема очень чувствительная для жителей Псковской области, где многие связаны с Вооруженными силами. Далее губернатор напомнил, что президент дал все комментарии, записал обращения общей продолжительностью более 1,5 часов. Дал глава области и свой комментарий.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Нам важно не допустить сценарий Югославии, за нас вступиться будет некому. Да и вариант с двумя городами Японии нам тоже не нравится. Ситуация сейчас напряженная, но я уверен, что наш президент четко знает, что делает, Вооруженные силы - боеспособны, а государственное управление — эффективно.

Другая группа представителей партии власти просто отмолчалась, возможно, ожидая развития событий, когда будет больше ясности.

Третьи выступили вроде бы в поддержку, но с оговорками (мол, 8 лет на территории Донбасса происходят ужасы, нас не слышат, Минские соглашения Украиной не исполняются - что-то делать надо, но и «спецоперация это тоже не очень хорошо», как выразился в программе «Псковский телеграм» советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

Антон Сергеев, советник губернатора Псковской области: К сожалению, та сторона – назовем ее просто стороной – ну не хотят они исполнять. Поэтому это вдвойне грустно, потому что спецоперация – это тоже не очень хорошо.

В целом, что касается позиций псковских политиков и гражданских активистов, то все в основном «за». Однозначно против - только псковское «Яблоко» во главе со своим лидером Львом Шлосбергом и депутатом областного Собрания от партии Артуром ГайдукОм. Они призывают региональный парламент обратиться к президенту Путину с тем, чтобы остановить спецоперацию. Накануне Лев Шлосберг в своей программе вновь высказал резко критическое отношение к действиям России в отношении Украины и напомнил о позиции «Яблока», которой партия придерживается многие годы.

Лев Шлосберг, председатель регионального отделения партии «Яблоко»: Мы были против, чтобы Россия вмешивалась в политические дела Украины, влезала в выборы президента, проталкивала Януковича с семечками за щекой — специалиста по срыванию шапок с мужиков в туалетах, продавливала свои политические силы, внедряла своих олигархов. Мы говорили: оставьте Украину в покое, они разберутся — разберутся между собой. Они построят жизнь так, как они хотят.

Что касается протестных акций, то в Псковской области всё ограничилось отдельными одиночными пикетами, пресеченными полицией попытками оппозиции собраться в Гайд-парке, да еще видеоинсталляцией на крепостной стене. В мероприятиях принимала участие все та же группа представителей несистемной оппозиции, в том числе яблочники, навальнисты, близкие к ним блогеры. В отличие от крупных городов, не говоря уже про европейские столицы, широкие массы выражать свое отношение не пошли.

К сказанному добавлю, что один из самых хлестких и запоминающихся комментариев по теме отношений России и Запада и вводимых санкций дал сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»: Сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? Мы на их санкции наложили.

Сегодня Андрей Турчак находился в Пскове, участвовал в памятных мероприятиях по случаю годовщины гибели десантников легендарной 6-й роты. А накануне стало известно что он был включен в санкционный список Евросоюза. Напомню, что уже давно под санкциями находятся экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Никитин и бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец. На днях в санкционные списки попали оба депутата Государственной Думы от Псковской области, члены фракции «Единая Россия» Александр Борисов и Александр Козловский.

К слову, последний на минувшей неделе вновь был избран секретарем псковского регионального отделения «Единой России». В качестве спарринг-партнера при голосовании на партийной конференции выступил вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян — как его в полушутливой манере охарактеризовал коллега и однопартиец Виктор Антонов - «выдающийся политический деятель» Армен Мнацаканян. Что до партийной конференции, то там тоже говорили о конфликте на Донбассе и шире. Говорила об этом и приехавшая сенатор Елена Бибикова, и депутат Козловский. В его выступлении акцент был сделан на помощи беженцам с Донбасса. Об этом направлении он говорил и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В завершении программы я хотел бы вернуться к главной теме и главным вопросам — что дальше? Как происходящее в самом центре Европы отразится на каждом из нас? По ком ударит больнее всего? И удастся ли остановиться и предотвратить глобальную катастрофу, сохранить гуманитарные ценности? Об этом будем говорить уже в следующем выпуске нашей программы. Мы продолжим внимательно следить за событиями политической жизни региона, страны и мира. На этом всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы — и мира нам всем.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1775 человек
Сюжет: Признание Россией ДНР и ЛНР: причины и последствия Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас Латвийская группа Brainstorm отменила концерт в Пскове Песков назвал «уткой» возможное введение в регионах РФ военного положения В УГХ рассказали о влиянии санкций на подготовку к закупочным процедурам Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности Сергей Лавров: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял около 80% состояния Антон Минаков: Мы восемь лет подряд предлагали Украине компромисс «Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска Обком КПРФ в Пскове разместил на окне символ поддержки спецоперации на Украине Международная федерация кошек ввела санкции в отношении питомцев из России Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян Андрей Турчак: Мы должны защитить наших людей и предприятия от последствий санкций Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине США пригрозили перехватывать российские самолеты Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми Первую партию гуманитарного груза из Псковской области отправили беженцам из Донбасса Игорь Савицкий назвал русских и украинцев одним народом Сборную России по велоспорту отстранили от участия в международных соревнованиях Как выйти из украинского кризиса? Андрей Царев: Кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена Александр Котов прокомментировал спецоперацию в Донбассе Мошенники начали вымогать деньги на помощь беженцам из Украины США закрывают воздушное пространство для российских самолетов Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Россия и Запад. Украинский разлом. ВИДЕО Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Путиным Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области Спецоперация в соцсетях Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта Нойс заморозил побратимские отношения с Псковом Россия и Запад. Украинский разлом Военная операция ВС России направлена на уничтожение террористов на Украине — Александр Братчиков Андрей Турчак рассказал о подготовке ответных российских санкций «Единая Россия» направит волонтеров в ДНР и ЛНР в ближайшие дни — Андрей Турчак Псковские профсоюзы собирают гуманитарную помощь для беженцев Специальное мнение ЕС пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной В правительстве рекомендовали обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению ЧС Компания Disney приостановила показы своих фильмов на территории России Mastercard из-за санкций отключила от платежной системы несколько российских банков Андрей Турчак вошел в санкционный список Евросоюза ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от всех турниров Переговоры между Россией и Украиной завершились Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран «Ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом Эксперты не исключают, что в России перестанут работать Windows и Microsoft Office Путин предложил обсудить санкции против России со стороны «империи лжи» Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Жители Псковщины не остаются равнодушными к трагедии в ЛНР и ДНР - Александр Козловский Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной - Минобороны Совет ЕС принял решение о санкциях против ЦБ России и запрете авиаперелетов «День в музее» готово провести «Михайловское» для детей-беженцев из ДНР и ЛНР Глава Пскова попросила не ожесточаться и молиться о здравии воинов Молиться о мире на «русской земле» призвал патриарх Кирилл В районах Псковской области готовятся к отправке первых машин с помощью для беженцев Депутат Госдумы призвал россиян не опасаться блокировки iPhone Президент России приказал перевести силы сдерживания армии в особый режим несения службы Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии Генпрокуратура предупредила об ответственности за оказание помощи в ущерб безопасности РФ Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь для детей-беженцев из Донбасса Власти Украины начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях Псковский губернатор посетил штаб по сбору помощи для беженцев из ДНР и ЛНР Председатель Госдумы Володин заявил о рисках Зеленского потерять Украину Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами Путин выразил признательность силам российской спецоперации на Украине Эксперт спрогнозировал рост доллара до трехзначных отметок SWIFT сообщила о готовности к отключению ряда российских банков Программу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница» Почти 140 детей завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Зеленский покинул Киев, заявили в Госдуме Эстония и Латвия закроют свое воздушное пространство для российских самолетов Михаил Ведерников прокомментировал спецоперацию РФ на территории Украины Россия наложила вето на резолюцию ООН о прекращении операции на Украине Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной МИД России назвал условие проведения переговоров с Украиной УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе На Украине объявили всеобщую мобилизацию В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо» Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове Латвия прекратит выдавать визы россиянам Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь Украина разорвала дипломатические отношения с Россией ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу Военное положение введено на всей территории Украины Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины СМИ сообщают о взрывах в городах Украины Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева «Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке Центры поддержки беженцев из Донбасса предложили открывать в приемных «Единой России» Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение использовать армию за рубежом Артур Гайдук о признании Россией ДНР и ЛНР: Я все еще надеюсь, что это просто политические игры Игорь Савицкий: Признание независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР Андрей Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме
03.03.2022, 22:000 Псковичей предупредили об опасности сайтов-двойников Росреестра 03.03.2022, 21:390 Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время 03.03.2022, 21:201 Оплатить услуги по обращению с ТКО призвали псковичей накануне праздников 03.03.2022, 20:590 Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты
03.03.2022, 20:420 Полиция разыскивает пропавшую 30-летнюю псковичку 03.03.2022, 20:100 Путин поручил установить допвыплату семьям военных РФ, погибших на Украине 03.03.2022, 19:490 Жителя Порхова осудили за продажу по запчастям автомобиля знакомого 03.03.2022, 19:330 Как санкции Запада отразятся на экономике России?
03.03.2022, 19:130 Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей 03.03.2022, 18:490 «Живая классика» прозвучит в исполнении юных псковичей 03.03.2022, 18:310 Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями 03.03.2022, 18:100 Акция «Мастер псковской силы» стартовала 3 марта
03.03.2022, 18:022 Радиоканал «60FM» возобновил трансляцию 03.03.2022, 18:000 Начался второй раунд российско-украинских переговоров 03.03.2022, 17:490 «День новостроек» от ГК «Луг» прошел в Пскове 03.03.2022, 17:434 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи будут передвигаться по городу при реконструкции Троицкого моста?
03.03.2022, 17:290 Старые веранды снесли в детском саду «Кораблик» в Пскове 03.03.2022, 17:152 В Пскове проведут комиссионное обследование дорог 03.03.2022, 17:041 Псковичи определят место установки масштабной детской площадки 03.03.2022, 17:000 Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи в России
03.03.2022, 16:570 Гдович заплатил за нравственные страдания оскорбленного соседа 03.03.2022, 16:550 В псковской психбольнице показали свое место для молитв 03.03.2022, 16:470 Шесть коров из Белоруссии без документов не пустили в Остров 03.03.2022, 16:400 Влияние системообразующих предприятий на соцстабильность оценят в Псковской области
03.03.2022, 16:350 Мокрый снег ожидается в Псковской области 4 марта 03.03.2022, 16:260 Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз 03.03.2022, 16:230 В Псковской области стартовала XIII спартакиада вузов 03.03.2022, 16:170 Почти 100 младенцев родилось в Великих Луках в феврале
03.03.2022, 16:140 Две телефонные вышки подключили к мобильной связи в Гдовском районе 03.03.2022, 15:570 Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас 03.03.2022, 15:545 За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей 03.03.2022, 15:520 Инициативы в сфере семейной политики обсудили в Пскове
03.03.2022, 15:480 «Напиши Путину!» - псковичи-эмигранты об отношении к себе в странах Европы 03.03.2022, 15:390 Псковичи смогут заглянуть в производственные цеха местных предприятий 03.03.2022, 15:364 Областной суд отказал Камалягину* признать незаконным отказ в регистрации СМИ 03.03.2022, 15:320 «Шкода» и «Хендай» столкнулись на регулируемом перекрестке в Пскове
03.03.2022, 15:280 Михаил Ведерников поблагодарил меценатов за участие в благотворительных акциях 03.03.2022, 15:180 Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом 03.03.2022, 15:100 Заявки на благоустройство дворов в Пскове начнут принимать с 1 июня 03.03.2022, 15:010 В бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове появятся панорамные окна с видом на Кром
03.03.2022, 14:580 ДТП произошло в районе псковской деревни Кислово. ВИДЕО 03.03.2022, 14:552 Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки 03.03.2022, 14:520 Второй фильм проекта «Пушкин детям» выпустили для юных псковичей 03.03.2022, 14:400 Латвийская группа Brainstorm отменила концерт в Пскове
03.03.2022, 14:370 Песков назвал «уткой» возможное введение в регионах РФ военного положения 03.03.2022, 14:333 Выброшенное из окна кресло убило российскую пенсионерку. ВИДЕО 18+ 03.03.2022, 14:270 Антон Минаков: Без лидера ЛДПР работать сложнее 03.03.2022, 14:210 Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Донбассе
03.03.2022, 14:170 В Плюсском районе мужчина угрожал ножом фельдшеру скорой помощи 03.03.2022, 14:150 «Три мудреца»: Россия и мир. Между прошлым и будущим. ВИДЕО 03.03.2022, 14:100 Около 900 миллионов рублей налоговых вычетов получили жители Псковской области 03.03.2022, 14:061 Пушкинский драмтеатр подготовил к выходным расширенную программу
03.03.2022, 13:560 Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице 03.03.2022, 13:460 В УГХ рассказали о влиянии санкций на подготовку к закупочным процедурам 03.03.2022, 13:330 Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 03.03.2022, 13:306 Как не поддаться панике на фоне тревожных новостей - советы психолога для псковичей
03.03.2022, 13:150 Сергей Лавров: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено 03.03.2022, 13:131 Пилота аэростата осудят в Великих Луках за инцидент с жесткой посадкой 03.03.2022, 13:050 За пять лет в Пскове благоустроили 75 дворовых территорий 03.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
03.03.2022, 13:014 Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял около 80% состояния 03.03.2022, 12:540 Поэт из псковской академии ФСИН победил в областном конкурсе 03.03.2022, 12:390 Почти 1100 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки 03.03.2022, 12:366 Вандалы ломают ограждающие конструкции ПТС
03.03.2022, 12:320 «Коммунальный ликбез»: Городская среда. Быть или не быть? ВИДЕО 03.03.2022, 12:230 Антон Минаков: Мы восемь лет подряд предлагали Украине компромисс 03.03.2022, 12:200 Исполнение правил дизайн-кода контролируют в Псковском районе 03.03.2022, 12:170 «Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска
03.03.2022, 11:580 «Уникальные люди»: танцоры из Себежа стали призерами всероссийского фестиваля 03.03.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 03.03.2022, 11:470 Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен 03.03.2022, 11:380 «Три мудреца»: Россия и мир. Между прошлым и будущим
03.03.2022, 11:360 Многодетным компенсируют затраты на борьбу с борщевиком в Псковском районе 03.03.2022, 11:291 Пункт вакцинации в великолукском «Рубине» не будет работать 3 марта 03.03.2022, 11:210 Знатоки политической истории Пскова могут выиграть путевки в «Артек» 03.03.2022, 11:130 Навыки стрельбы по неподвижной цели отработали псковские приставы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru