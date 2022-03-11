Политика

В Киеве заявили о движении Украины и России к компромиссу в переговорах

Киев и Москва движутся к компромиссу в переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе.

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», - цитирует его газета «Коммерсантъ».

Подоляк отметил, что Россия «гораздо более адекватно уже смотрит» на конфликт. «Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», - считает советник. Он рассказал, что стороны обсуждают «разные предложения, их много, там десяток предложений», они, в частности, касаются прекращения огня и вывода войск.



«Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров», - пояснил Подоляк, не исключив, что это может произойти «завтра, послезавтра». Конкретные договоренности он не приводит: делегации, по его словам, договорились не комментировать содержание переговоров до тех пор, пока не согласуют все ключевые позиции.

Тем не менее советник отметил, что договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным» и в первую очередь включать пункты о прекращении военных действий и «процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины», мирный договор. Каким образом мир будет гарантирован. «И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись», — рассказал он.

Кроме того, Украина ожидает компенсацию. По словам Подоляка, «должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться». Россия отвергает обвинения в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. В российском Минобороны утверждают, что целью являются исключительно военные объекты.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.