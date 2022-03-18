Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона

Не поддаваться на «вражеские провокации» призвал жителей Псковской области глава региона Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.
«Знаю, что многие из вас получали рассылки из Украины с призывами выходить на протесты. Немало людей получали и прямые угрозы, вплоть до обещаний расправы над семьей и детьми. Могу сказать, что и мне лично, и моей команде постоянно приходят такие сообщения. Оскорбляют, обещают расправу и смерть, присылали фотографии с якобы погибшими российскими военнослужащими. Такого сейчас много. Друзья, вы должны понимать, что это часть информационной войны. Не фигурально, а совершенно буквально – этим занимаются центры информационно-психологических операций ВСУ», - отметил глава региона.
Михаил Ведерников добавил, что подобные центры сейчас работают против нас в Польше, Прибалтике и других точках Европы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.