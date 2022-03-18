Политика

МИД: Россия не будет инициировать налаживание отношений с Западом

Россия не будет делать шаги к налаживанию отношений с западными странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Фото: РБК

«В условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — цитирует дипломата РБК.

По мнению Сергея Лаврова, Москва с момента прихода к власти президента Владимира Путина в начале 2000-х годов выражала готовность к сотрудничеству с западными странами. «Мы <...> были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — констатировал министр.

Сейчас, по словам дипломата, западные лидеры «как с цепи сорвались», поскольку начатая Путиным спецоперация на Украине помешала их «антироссийским» замыслам. Нынешнюю ситуацию министр считает «кульминация того курса, который Запад проводил с начала 1990-х годов», когда стало ясно, что «Россия не будет послушной» и у нее есть «свое мнение».

«Не потому, что мы хотим постоянно быть какими-то задирами, а потому что у нас есть своя история, свои традиции, свое понимание истории наших людей, наших народов и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире», — сказал Лавров.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.