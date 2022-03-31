Политика

Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, объяснил необходимость менять систему управления Псковом.

«На сегодняшний день полномочия председателя городской Думы, главы города и сити-менеджера местами дублируют друг друга, искусственно тормозят систему и создают противоречия. В новой модели управления городом предлагается объединить полномочия главы Пскова и полномочия главы администрации города, сосредоточить все компетенции, все полномочия и все возможности в руках одного руководителя. При этом городская Дума, безусловно, остается самостоятельной единицей со своим председателем, также, как это сделано на городском уровне», - пояснил Михаил Ведеников.

Он отметил, что в современных условиях это «необходимое изменение, которое позволит обеспечить надежность и управляемость системы в любых условиях».

Напомним, 31 марта Псковское областное Собрание депутатов отменило двуглавую модель управления Псковом.