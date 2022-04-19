Политика

Александр Котов прокомментировал назначение Анатолия Копосова своим помощником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал назначение Анатолия Копосова на должность помощника спикера регионального парламента.

«Анатолий Петрович — это человек, которого я знаю больше двух десятков лет. Мы с ним вместе работали на разных должностях, сталкивались по работе. В последнее время вместе работали в Псковском областном Собрании. И он был депутатом, и я. Анатолий Петрович был и заместителем председателя областного Собрания. Я с уважением к нему отношусь. Это опытный, порядочный, добросовестный, работоспособный человек, который за свою жизнь очень многое сделал в регионе. Огромная благодарность ему за то, что он, работая на разных должностях, стремился сделать жизнь людей лучше. Коммунист со стажем. Он обратился ко мне и предложил свои услуги, работать в качестве помощника. Я с удовольствием принял это предложение», — рассказал Александр Котов.

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Председатель областного Собрания подчеркнул, что его не смущала партийность Анатолия Копосов. «Я никаких условий ему не ставил. Он поможет мне, как депутату, работать с избирателями. Ему можно многое поручить. Человек с таким жизненным опытом, опытом работы регионе, владеет ситуацией и будет мне помогать», — продолжил он.

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Впоследствии Анатолий Копосов вышел из КПРФ. «То, что произошло потом, это, видимо, какие-то внутрипартийные взаимоотношения. Не мне оценивать решения регионального руководства КПРФ. Я считаю, что так поступать с человеком нельзя, который для партии сделал больше, чем многие другие члены КПРФ, работающие сегодня в партии», — резюмировал Александр Котов.