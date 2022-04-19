Александр Котов прокомментировал назначение Анатолия Копосова своим помощником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал назначение Анатолия Копосова на должность помощника спикера регионального парламента.
Председатель областного Собрания подчеркнул, что его не смущала партийность Анатолия Копосов. «Я никаких условий ему не ставил. Он поможет мне, как депутату, работать с избирателями. Ему можно многое поручить. Человек с таким жизненным опытом, опытом работы регионе, владеет ситуацией и будет мне помогать», — продолжил он.
Впоследствии Анатолий Копосов вышел из КПРФ. «То, что произошло потом, это, видимо, какие-то внутрипартийные взаимоотношения. Не мне оценивать решения регионального руководства КПРФ. Я считаю, что так поступать с человеком нельзя, который для партии сделал больше, чем многие другие члены КПРФ, работающие сегодня в партии», — резюмировал Александр Котов.