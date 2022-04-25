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Политика

Псковские единороссы определились с кандидатурой на пост исполняющего полномочия главы города

25.04.2022 20:55|ПсковКомментариев: 0

Фракция «Единой России» в Псковской гордуме поддержит кандидатуру Сергея Гаврилова для избрания исполняющим полномочия главы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Заседание фракции партии, на котором должно было быть принято окончательное решение по кандидатуре для избрания и. п. города Пскова, прошло сегодня, 25 апреля.

Напомним, вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Пскова Елены Полонской рассмотрят на внеочередной сессии Псковской городской Думы 26 апреля.

 

Сергей Гаврилов родился 14 октября 1966 в городе Ломоносове Ленинградской области. Образование - высшее.

В 1985-1989 годах учился в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов имени Пролетариата Донбасса по специальности: штурманская тактическая авиация; квалификация - офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер.

В 1984-2000 годах проходил службу в рядах российской армии. За годы службы в Вооруженных силах принимал участие в 1-й и 2-й Чеченских компаниях, в Грузино-Абхазском конфликте.

В 2000-2003 годах учился в Псковском политехническом институте-филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, квалификация - менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2010 год работал директором ООО «Глэдис».

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (Москва), факультет экономики по специальности «государственное и муниципальное управление», специализация «Стратегическое управление социально-экономическим развитием».

С 2010 по 2015 год - заместитель директора ООО «ТК "Глэдис"».

С 2007 по 2012 год - депутат Псковской городской Думы 4-го созыва по округу № 6. Участвовал в работе комитетов по бюджету, налогам и финансовому контролю; по правовым вопросам и местному самоуправлению. Является членом партии «Единая Россия» с 22 августа 2006 года.

24 ноября 2015 года на 64-й сессии Псковской городской Думы в ходе тайного голосования был избран заместителем главы муниципального образования «Город Псков» и председателем комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

10 сентября 2017 был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 4.

Женат. Воспитывает сына и дочь.

Теги: #Гордума #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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