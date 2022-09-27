Политика

Депутаты внесли почти 50 изменений в регламент Псковской городской Думы

Депутаты Псковской городской Думы седьмого созыва внесли изменения в регламент городского парламента. Об этом со второй очередной сессии городской Думы, которая проходит сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего в регламент внесли порядка 49 правок, большая часть из них подразумевает замену словосочетания «глава города Пскова» словами «председатель Думы».

Каждая поправка выносилась на отдельное голосование. Затем проект решения поддержали 20 депутатов из 20 присутствующих.