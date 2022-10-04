Политика

КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района

КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидатуры на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко.

«Мы еще думаем. Пока конкретно сказать не могу. То, как выборы проходили – есть ли смысл участвовать? Трехдневное голосование, выездное голосование в отдельных районах. Мы видим, что это профанация. Если все так и останется – стоит ли участвовать в этом? Легче назначить главу района и сэкономить средства», - сказал Петр Алексеенко.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.