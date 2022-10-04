Политика

Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района

Псковское региональное отделение «Партии социальной защиты» планирует выдвинуть кандидатуру Виктора Перова на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Заседание по выдвижению кандидата пройдет в ближайшее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение «Партии социальной защиты»

Житель Ленинградской области Виктор Перов - член Президиума Высшего Совета «Партии социальной защиты», однако известность получил как активист и член ЦК партии «Коммунисты России», соратник экс-лидера этой организации Максима Сурайкина. Перов принимал участие в десятках избирательных кампаний в разных регионах страны, в том числе в Псковской области (в 2022 году был кандидатом на должность главы Гдовского района). Также он известен благодаря резонансным инициативам - таким, например, как предложение установить в Ленинградской области памятник Лаврентию Берии.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.