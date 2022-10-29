Политика

Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района

Председатель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Романов / «ВКонтакте»

«Соблюли все правила для выдвижения кандидата. Провели общее собрание регионального отделения в выходные. На общем собрании также присутствовали представители Избирательной комиссии Псковской области и Минюста России по Псковской области. Замечаний по проведению общего собрания не было!» - отметил Игорь Романов.

Ранее сообщалось, что документы в территориальную избирательную комиссию подали кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова и самовыдвиженец Дмитрий Волконский.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.