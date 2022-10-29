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Политика

Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района

31.10.2022 16:32|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пушкиногорского района. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Романов / «ВКонтакте»

«Соблюли все правила для выдвижения кандидата. Провели общее собрание регионального отделения в выходные. На общем собрании также присутствовали представители Избирательной комиссии Псковской области и Минюста России по Псковской области. Замечаний по проведению общего собрания не было!» - отметил Игорь Романов. 

Ранее сообщалось, что документы в территориальную избирательную комиссию подали кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова и самовыдвиженец Дмитрий Волконский. 

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #политика #пушкиногорский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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