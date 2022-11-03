Политика

Сергей Литвиненко: У главы Пскова расширилось пространство для манёвра

Благодаря переходу к единоначалию у главы Пскова расширилось пространство для манёвра. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы от ЛДПР Сергей Литвиненко.

«Я думаю, единоначалие способствуют сосредоточению в одних руках большей власти, больших возможностей, и у него (главы Пскова – ред.) будет больше пространства для маневра. Хочется пожелать Борису Андреевичу (Елкину, главе Пскова – ред.) удачи, должность эта, действительно, ответственная», - сказал Сергей Литвиненко.

По его мнению, сегодня глава Пскова должен в первую очередь сосредоточиться на проблемах образования – необходимо уйти от вторых смен в школах, а также на благоустройстве дворовых территорий, развитии сферы здравоохранения и туризма, модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Напомним, сегодня, 3 ноября, депутаты Псковской гордумы избрали главой областного центра Бориса Елкина.

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В Пскове поменялась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).