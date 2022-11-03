Политика

Переход к единоначалию должен оказать положительное влияние на Псков, считает Александр Баев

Переход к единоначалию должен оказать положительное влияние на Псков. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев.

«Ситуация с главной города не особо поменялась – человек как исполнял, так и будет исполнять свои обязанности, единственное, у него добавились полномочия со стороны представительной власти», - сказал Александр Баев.

Он обратил внимание на то, что глава города – это человек, который занимается хозяйственной деятельностью, улучшением жизни горожан. «Надеюсь, наша работа с ним в этом плане будет продолжаться. Те конфликты и споры, которые у нас были, это рабочие моменты. Надеюсь, всё будет все только улучшаться», - заключил Александр Баев.

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Напомним, сегодня, 3 ноября, депутаты Псковской гордумы избрали главой областного центра Бориса Елкина.

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В Пскове поменялась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).