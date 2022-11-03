Политика

Денис Иванов предложил городским властям подумать о создании водного такси

Никто не знает, как скажется на городе переход к единоначалию, потому что, когда был глава администрации и глава города, то две ветви власти друг друга сдерживали. Сейчас городская власть сосредотачивается в одних руках, и никто не может знать, к чему это приведет. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

«Главе города есть на чем сосредоточиться, есть вещи, которые меня волнуют так же, как и любого жителя. Например, вопрос с разграничением Пскова и Псковского района. Очень большое количество нового жилья находится в Псковском районе, но жители работают в Пскове и налоги платят», - рассказал депутат.

Он также отметил, что из-за этого медицинское обслуживание и многое другое ложится именно на Псковский район, а не на город. А вот налоговые исчисления, по словам Дениса Иванова, идут в Псков, а не в район. «Об этом никто не хочет говорить, но к этому надо будет рано или поздно прийти и подумать о расширении границ города. Это такой вопрос, о котором надо раз задуматься и идти к выполнению», - резюмировал депутат.

Также он надеется, что глава города займется вопросом дошкольных и школьных учреждений. По словам Дениса Иванова, у него нет нареканий к новым детсадам, у них хорошее оснащение. Однако не помешает заняться вопросом зарплат сотрудников учреждений и ремонтом старых детсадов и школ.

«Зарплаты низкие, муниципальных доплат нет, поэтому, если специалисты уходят, то потом практически невозможно найти сотрудника на замену. Все начинается с детей, мы же всегда говорим про детей и о том, чтобы они не уезжали из города. Тогда надо с детсада начинать, чтобы имели лучшие условия. У нас в детский садик как придешь, то кроме уныния и слез вообще не о чем думать», - добавил депутат.

Также он предложил сосредоточить свое внимание на развитии транспортной инфраструктуры не только для автомобилистов, но и для велосипедистов. Денис Иванов считает возможным создание водного такси, чтобы разгрузить автобусное сообщение в городе. Кроме того, он отметил, что главе города стоит уделить внимание и уличному освещению во дворах.

«Это перспективы развития, про которые надо говорить и думать сейчас. Но Борис Елкин получил большой кредит доверия, а дальше поживем - увидим», - заключил Денис Иванов.

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Напомним, что сегодня, 3 ноября, Бориса Елкина избрали на пост главы города Пскова на очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва.

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В Пскове поменялась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).