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Политика

Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района

03.11.2022 17:04|ПсковКомментариев: 0

Андрей Маковский (партия «Новые люди») и Александр Коваленко (ЛДПР) подали документы для выдвижения и регистрации на должность главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии района. 

Фото здесь и далее: ТИК Пушкиногорского района

Ранее сообщалось, что документы в территориальную избирательную комиссию подали кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова, самовыдвиженец Дмитрий Волконский и кандидат от «Партии роста» Игорь Романов. 

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 18.00 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #пушкиногорский район #выборы #ТИК
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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