Политика

Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района

Андрей Маковский (партия «Новые люди») и Александр Коваленко (ЛДПР) подали документы для выдвижения и регистрации на должность главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии района.

Фото здесь и далее: ТИК Пушкиногорского района

Ранее сообщалось, что документы в территориальную избирательную комиссию подали кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова, самовыдвиженец Дмитрий Волконский и кандидат от «Партии роста» Игорь Романов.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 18.00 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.