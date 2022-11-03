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Политика

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района

04.11.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. 

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района. Причина - количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.

Напомним, этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов: 

  1. Дмитрий Волконский (самовыдвижение);
  2. Игорь Романов («Партия роста»);
  3. Оксана Филиппова («Единая Россия»);
  4. Андрей Маковский («Новые Люди»);
  5. Александр Коваленко (ЛДПР).

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #регион60 #пушкиногорский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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