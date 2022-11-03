Политика

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района. Причина - количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.

Напомним, этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов:

Дмитрий Волконский (самовыдвижение); Игорь Романов («Партия роста»); Оксана Филиппова («Единая Россия»); Андрей Маковский («Новые Люди»); Александр Коваленко (ЛДПР).

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.