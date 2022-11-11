Политика

Ещё двух кандидатов зарегистрировали на выборы главы Пушкиногорского района

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета Андрея Маковского («Новые люди») и Александра Коваленко (ЛДПР). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Также на очередном заседании были рассмотрены текущие вопросы по организации деятельности ТИК в рамках подготовки избирательной кампании по досрочным выборам главы Пушкиногорского района.

Ранее регистрацию прошли кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова и член «Партии роста» Игорь Романов. Зарегистрированным кандидатам выдали удостоверения установленного образца.

Напомним, этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов:

Дмитрий Волконский (самовыдвижение); Игорь Романов («Партия роста»); Оксана Филиппова («Единая Россия»); Андрей Маковский («Новые Люди»); Александр Коваленко (ЛДПР).

Позже самовыдвиженца Дмитрия Волконского сняли с выборов.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.