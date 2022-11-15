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Политика

«Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа

15.11.2022 14:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы этого выпуска.

Дремлет притихший... Как псковская партийная фауна впала в анабиоз.
Продолжение последовало. Новый глава Пскова Борис Елкин начал менять кадры и полномочия внутри администрации.  
Полиграф для слуги народа. Будут ли наших чиновников проверять на детекторе лжи?

Ну что, зима еще толком не пришла, первый снег тает, морозами нас только пугают синоптики, а представители псковской политической фауны уже как будто загодя впали в спячку, попрятались в свои норы, залегли в берлоги, залезли под коряги. Нет - конечно, не все; есть! есть у нас те, благодаря кому мы каждый вторник можем заполнять экран за моей спиной яркими картинками, продолжать вести наш дневник наблюдений и даже говорить о насыщенности недели событиями. Но в целом политический пейзаж весьма унылый и убогий: коллективный анабиоз, минимум проявлений публичной активности, общая пассивность. 

- И тишина... («Неуловимые мстители»)

В этой ситуации анализировать активность, скажем, региональных отделений большинства партий - настоящая мука. Это касается даже парламентских партий. Посмотрел сайт псковских эсеров - два обновления в ноябре: объявление о приеме депутатом Виталием Федоровым и устаревшая новость из Опочки. Коммунисты на какой-то своей волне - работа в соцсетях заглохла, немногое, что представляет интерес - информация о проекте избирательного кодекса от КПРФ и поездке первого секретаря обкома Петра Алексеенко на пленум ЦК партии, где Геннадий Зюганов и компания так и не решились на смену курса, но всё равно за намеки на несогласие с политикой власти левые попали под информационный шквал. А у партии власти - привычный рутинный поток новостей.

И так, считай, у всех. То есть в лучшем случае ретранслируют федеральную партийную повестку, но чаще - просто молчат.

И это притом, что казалось бы жизнь бьет даже не ключом, а кувалдой (ну вы понимаете?), новая политическая реальность изобилует неожиданными поворотами и, как сейчас принято говорить, непростыми решениями, вообще глобальная повестка - просто огонь. Если не бояться - комментируй хоть каждый день, ищи параллели, набирай очки и будет тебе счастье в виде интереса публики и роста рейтингов.  Да и у нас самих - перемены в муниципальной власти Пскова, впереди последние выборы года, и всем уже надо готовиться к кампаниям 2023-го, в том числе губернаторской, всё это, казалось бы, дает шансы, открывает двери. Опять же, если не бояться - можно действовать. 

Короче, ситуация не статична, меняется всё: от внешнеполитических факторов до общественных настроений - вот и минувшая неделя ознаменовалась дальнейшим развитием ранее начатых сюжетов. Понятно, что прежде всего говорим мы о Пскове, он в центре нашего внимания - региональный центр, треть населения и избирателей, именно от него во многом зависят общеобластные итоги важнейших выборов. И вот тут на минувшей неделе наблюдали за первыми шагами нового главы города - последовали кадровые решения и структурные изменения.

Произошли они даже быстрее, чем этого можно было ожидать - практически сразу после изменения модели управления городом и, можно сказать, знакового события - инаугурации.

Борис Елкин, глава города Пскова: Я, Елкин Борис Андреевич, клянусь...  

Состоялась эта церемония на прошлой неделе - и не только подвела черту под периодом двуглавости, но на самом деле завершила и другой важный процесс. И тут следует напомнить, что с самого начала работы губернатора Михаила Ведерникова в регионе ситуация в Пскове была одной из главных проблем. Как только новый руководитель появился в Пскове пять лет назад, ПЛН писала в материале «Задачник для врио губернатора, или «Есть ли у вас план, мистер Ведерников?» о том, что помимо традиционных задач по социально-экономическому развитию, выполнению президентских указов и прочих, общих для всех губернаторов, вопросов, перед новым псковским руководителем стоит целый ряд специфических, сугубо местных, проблем в политической сфере.

Описание этого обширного круга вызовов и угроз в политической сфере мы тогда и начали с главки «Испытание Псковом». Было очевидно, что ситуация в областном центре слабо контролируется главой города Иваном Цецерским, а муниципальная власть в свою очередь также слабо контролируется региональным руководством. В сжатые сроки надо было решать еще вопрос с конкурсом на замещение должности сити-менеджера, разруливать ситуацию. Ее тогда и разрулили, в кресле главы администрации появился Александр Братчиков. Но было понятно, и мы тогда сенью 2017-го об этом писали, что, цитирую: «"разруливание" ситуации с сити-менеджером — это занятие на краткосрочную перспективу, а решение вопроса по возвращению в городе единоначалия — это задачка стратегическая. Несомненно, она принесет большие политические очки тому, кто ее инициирует и доведет до конца». Конец цитаты. Вот, собственно, это и произошло. 

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: С этого момента в Пскове начинает работать новая модель управления города.  

И вроде бы теперь всё хорошо, один начальник и никаких споров в муниципальном тандеме - и даже, как выражался один из прежних руководителей региона, можно лежать в теплой ванне, но нет. Впереди новые вызовы, еще неизвестно, что будет с социально-экономическим положением, прогнозы здесь достаточно пессимистичные, да и других факторов множество - от продолжающейся СВО с ее частичной мобилизацией до роста общей усталости населения - всё это может отразиться на общественных настроениях, может оказывать серьезное влияние на политическую ситуацию, в том числе на ход и результаты выборов. Вот об этом надо помнить, ну и не забывать Ривароля, который, как известно, говаривал, мол, политика походит на мифического сфинкса: подобно ему она пожирает тех, кто не разгадывают её загадок. 

От псковских управленцев - к их коллегам из других регионов. Тут интересно, что появилось предложение выявлять политических жуликов и лиц с низкой бюджетной ответственностью среди чиновников и кандидатов на должности во власти с помощью полиграфа, или иначе говоря детектора лжи. Проверка кандидатов на государственные и муниципальные должности спасет страну от коррупции, считают авторы этой инициативы, вполне достойной покойного вождя ЛДПР Владимира Жириновского. Вот его-то последователи, элдэпээровцы из Кирова и предложили сделать обязательной процедуру прохождения полиграфа. То есть пошло это с мест, но, насколько я понимаю, находит поддержку у партийцев. И не только у них – и так понятно, что многие одобрят. Даже приводятся цифры некого опроса – 72 процента за. Учитывая, во-первых, что инициативы ЛДПР – это такие пробные шары, то, что потом нередко становится реальностью (в дальнейшем в партии любят называть это пророчествами), а во-вторых, принимая во внимание общий тренд, я бы не стал исключать, что это будущее российского чиновничества. 

- Тебя посодют! А ты не воруй! («Берегись автомобиля»)

Как отмечает «Независимая газета», идея спасения Отечества от коррупционеров с помощью полиграфа для большинства россиян выглядела бы привлекательно. Но эксперты сомневаются, насколько она состоятельна. И еще вопрос - надо ли вводить такое испытание? В чем тут плюсы и есть ли минусы? И поддерживают ли псковские элдэпээровцы инициативу своих однопартийцев? Спрошу завтра, 16 ноября, в эфире радио ПЛН FM у регионального координатора ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова. Не пропустите!

Самое интересное, как обычно, дадим на сайте ПЛН. И там же читайте о проекте «100 самых влиятельных». У нас завершен первый этап исследования, впереди рассылка анкет и - впервые - эксперимент с использованием дистанционного электронного голосования. Так что будьте готовы принять участие в проекте, по итогам которого вместе составим рейтинг ста самых влиятельных. 

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. 

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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