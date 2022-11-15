Самовыдвиженец попытался оспорить решение ТИК о снятии его с выборов главы Пушкиногорского района

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский, которого сняли с выборов главы Пушкиногорского района, обратился в суд с требованием к территориальной избирательной комиссии зарегистрировать его на выборы в качестве кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»
Административное дело по иску Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района о признании незаконным постановления об отказе в регистрации кандидатом на должность главы района и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на указанную должность рассмотрел Пушкиногорский районный суд.
В удовлетворении иска отказано. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, решение ТИК снять самовыдвиженца с выборов было обосновано тем, что количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.
В настоящий момент Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.