Политика

Самовыдвиженец попытался оспорить решение ТИК о снятии его с выборов главы Пушкиногорского района

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский, которого сняли с выборов главы Пушкиногорского района, обратился в суд с требованием к территориальной избирательной комиссии зарегистрировать его на выборы в качестве кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

Административное дело по иску Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района о признании незаконным постановления об отказе в регистрации кандидатом на должность главы района и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на указанную должность рассмотрел Пушкиногорский районный суд.

В удовлетворении иска отказано. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, решение ТИК снять самовыдвиженца с выборов было обосновано тем, что количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.

Смотрите также Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района

В настоящий момент Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

Андрея Маковского («Новые люди»),

Александра Коваленко (ЛДПР),

Оксану Филиппову «Единая Россия»,

Игоря Романова «Партия роста».

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.

Смотрите также Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором

До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

Смотрите также Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий

Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.