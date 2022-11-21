Политика

Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ

Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции» прошел в конференц-зале Old Estate Hotel & SPA в Пскове сегодня, 22 ноября.

В ходе мероприятия обсудили ЕДГ-2023, медиаперспективы новых выборных кампаний, решение проблемных городских кейсов в губернаторской кампании Санкт-Петербурга 2019 года.

Спикерами круглого стола стали председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, руководитель цифрового вещания телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев, советник председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского Марьяна Яковлева.

Участниками мероприятия стали руководители региональных политических партий и представители власти.

Фоторепортаж Вадима Боченкова.