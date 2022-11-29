Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде

Псковский областной суд оставил в силе решение Пушкиногорского районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.
Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»
Ранее районный суд рассмотрел административное дело по иску Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района о признании незаконным постановления об отказе в регистрации кандидатом на должность главы района и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на указанную должность.
В удовлетворении иска было отказано.
Напомним, решение ТИК снять самовыдвиженца с выборов было обосновано тем, что количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.