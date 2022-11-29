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Политика

Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде

01.12.2022 18:35|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд оставил в силе решение Пушкиногорского районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

Ранее районный суд рассмотрел административное дело по иску Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района о признании незаконным постановления об отказе в регистрации кандидатом на должность главы района и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на указанную должность.

В удовлетворении иска было отказано.

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Напомним, решение ТИК снять самовыдвиженца с выборов было обосновано тем, что количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:
  • Андрея Маковского («Новые люди»), 
  • Александра Коваленко (ЛДПР),
  • Оксану Филиппову «Единая Россия», 
  • Игоря Романова «Партия роста». 

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря. 

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

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Теги: #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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