Политика

Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде

Псковский областной суд оставил в силе решение Пушкиногорского районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

Ранее районный суд рассмотрел административное дело по иску Дмитрия Волконского к ТИК Пушкиногорского района о признании незаконным постановления об отказе в регистрации кандидатом на должность главы района и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на указанную должность.

В удовлетворении иска было отказано.

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Напомним, решение ТИК снять самовыдвиженца с выборов было обосновано тем, что количество недостоверных подписей, поданных за выдвижение кандидата, превышает допустимое.

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

Андрея Маковского («Новые люди»),

Александра Коваленко (ЛДПР),

Оксану Филиппову «Единая Россия»,

Игоря Романова «Партия роста».

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.