Политика

«Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области

Партия «Новые люди» планирует принять участие в выборах губернатора в Псковской области в 2023 году. Об этом лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«"Новые люди" будут по максимуму участвовать в выборах в 2023 года. Для нас это реальная возможность сделать регион лучше, донести наши требования и предложения. Мы сейчас работаем по возможности участия в губернаторской гонке. Мы обсуждаем кандидатуры», - сказал Андрей Маковский.

Он также отметил, что партия прорабатывает механизм преодоления муниципального фильтра.

«Возможно, с коллегами, депутатами от оппозиции, выйдем с инициативой о снижении муниципального фильтра до 5%», - добавил Андрей Маковский.