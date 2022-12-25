Политика

Начался второй день голосования на выборах главы Пушкиногорского района

Начался второй, заключительный день голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Избирательные участки открылись в 8.00, проголосовать на них можно будет до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, голосование идёт два дня и стартовало вчера, 24 декабря. Явка на выборах по состоянию на 20.00 прошлого дня составила 18,94%, проголосовали 1 328 человек, из них вне помещения - 456 (6,5%).

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: