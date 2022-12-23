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Дед Мороз со Снегурочкой проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района

24.12.2022 09:35|ПсковКомментариев: 0

Дед Мороз со Снегурочкой проголосовали на досрочных выборах главы Пушкиногорского района сегодня, 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«На избирательном участке №334 проголосовали Дедушка Мороз со Снегурочкой», - сообщили в облизбиркоме.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00. 

 

 

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова. 

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

  • Андрея Маковского («Новые люди»), 
  • Александра Коваленко (ЛДПР),
  • Оксану Филиппову «Единая Россия», 
  • Игоря Романова «Партия роста». 
Теги: #пушкиногорский район #выборы #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Оксана Филиппова отдала свой голос на выборах главы Пушкиногорского района Дед Мороз со Снегурочкой проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района Стартовали досрочные выборы главы Пушкиногорского района На финише выборного марафона Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку Ещё двух кандидатов зарегистрировали на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов стал зарегистрированным кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Оксану Филиппову зарегистрировали кандидатом на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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