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Политика

Антон Минаков о выборах главы Пушкиногорского района: Мы видим растущий рейтинг ЛДПР

25.12.2022 23:04|ПсковКомментариев: 0

Предварительные итоги досрочных выборов главы Пушкиногорского района прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По предварительным данным, кандидат от ЛДПР Александр Коваленко занимает второе место на досрочных выборах главы Пушкиногорского района, которые прошли в двухдневном формате 24-25 декабря.

«Мы прогнозировали результат не ниже второго места, поскольку основывались на результатах, которые были в сентябре. Мы также видим растущий рейтинг ЛДПР. Отдельно хочу отметить хорошую работу нашего кандидата, которого поддержало не менее сотни жителей», - прокомментировал Антон Минаков.

Он отметил, что партия неоднократно высказывалась насчет двух- и трехдневного формата голосования, и позиция остается неизменной: выборы необходимо проводить в течение одного дня весной в будний день, с возможностью дать людям выходной в день голосования.

«Тогда у нас и явка будет большая, и выборы будут проведены максимально честно. Я неоднократно заявлял: когда выборы проходят несколько дней, то у нас в стране есть только две партии, которые могут обеспечить работу наблюдателей на такое длительное время. У других партий такой возможности нет», - сказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР. 

Отдельно Антон Минаков подчеркнул высокую явку, которая приблизилась к 35%. «У нас прошли муниципальные выборы, в городскую Думу, и явка там была значительно ниже – чуть более 20%. Жители Пушкинских Гор проявили себя более ответственно, чем среднестатистический житель Псковской области», - добавил руководитель псковской фракции ЛДПР.

Нарушений также не было выявлено, однако партия не смогла закрыть все участки своими наблюдателями, продолжил он. По его словам, ЛДПР кооперировалась с коллегами из других партий, чтобы перекрыть избирательные участки. «С нашей стороны нарушений выявлено не было», - резюмировал он.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек. Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

Теги: #ЛДПР #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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