Политика

Андрей Маковский: Результаты выборов в Пушкиногорском районе для «Новых людей» сложились позитивно

Предварительные результаты досрочных выборов главы Пушкиногорского района для партии «Новые люди» сложились позитивно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил кандидат на должность главы муниципалитета на прошедших выборах, лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.

«Мы всегда рассчитываем на победу. Но результаты выборов для нас сложились позитивно. Те люди, кто нас поддержал, – наш электорат на будущих выборах. Конечно, я расцениваю это позитивно», – отметил Андрей Маковский

Отметим, по предварительным итогам, после обработки всех протоколов комиссий, его кандидатуру поддержали - 72 человека (2,95%).

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«Избирательная кампания была ни сложной, ни простой, она была трудовой, можно сказать, под эгидой 2022 года. Мы провели встречи с гражданами, у нас накопился ряд проблем, которые были озвучены. В течение следующего года будем стараться их решить. И, конечно, эта избирательная кампания с другой стороны для нас раскрыла Пушкиногорский район», – подчеркнул депутат.

Он также оценил двухдневный формат голосования и назвал его удобным.

«Чем больше дней, тем больше возможностей у людей проголосовать на избирательных участках. Сейчас у нас проблема с ОРВИ, столпотворение на участках устраивать не нужно. Понятно, что растяжение выборов на несколько дней существенно усложняет контроль, работу наблюдателей. Но в Пушкиногорье избирательная комиссия отработала абсолютно прозрачно, каких-либо нарушений мы не выявили», – сообщил Андрей Маковский.

Для такого формата выборов – досрочных – явка, по мнению депутата, адекватная.

«Конечно, хотелось бы больше, но, думаю, политика сейчас людям неинтересна. И это нормально: конец года, у кого-то сердце болит за родственников, у кого-то за подарки. Под конец года такая явка – это адекватно и абсолютно нормально», – добавил он.