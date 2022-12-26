Политика

Александр Котов назвал уходящий 2022 год переломным

Переломным назвал 2022 год председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«Уходящий 2022 год будет переломным и в истории России, и в истории международных отношений, и, конечно, в истории Псковской области. Мне кажется, что сейчас 2022 даст иной толчок развитию нашей страны. Прежде всего, надеюсь, что изменятся подходы к развитию экономики», - сказал Александр Котов и подчеркнул, что необходимо заниматься развитием своего производства, технологий.

Спикер регионального парламента отметил, что стране необходимо стремиться к самодостаточности.

«Рассчитываем, что ситуация поменяется, наша страна будет развиваться более быстрыми темпами. Нам надо стремиться к самодостаточности. Никто не отменял международных отношений, но лучше в современном мире рассчитывать на свои возможности и силы», - заключил он.