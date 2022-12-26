Александр Котов назвал уходящий 2022 год переломным

Переломным назвал 2022 год председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
Спикер регионального парламента отметил, что стране необходимо стремиться к самодостаточности.
«Рассчитываем, что ситуация поменяется, наша страна будет развиваться более быстрыми темпами. Нам надо стремиться к самодостаточности. Никто не отменял международных отношений, но лучше в современном мире рассчитывать на свои возможности и силы», - заключил он.