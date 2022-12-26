Политика

Псковское областное Собрание депутатов не замалчивает волнующие людей проблемы - Александр Котов

Псковское областное Собрание депутатов не замалчивает волнующие людей проблемы, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны заявил, что «нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы».

«Если б проблемы не было в стране, президент об этом и не говорил бы. Во многом трудности нашей страны и происходят от того, что многие своевременно боятся озвучивать те или иные проблемы. Специальная военная операция, частичная мобилизация это только подтвердили. Президент именно в этом контексте говорил о том, что нужно прислушиваться к тем, кто высказывает здоровую критику и не замалчивает проблемы. И действовать в этом направлении, я думаю, нужно было бы всем», - сказал Александр Котов.

Гость студии также обратил внимание, что у депутатов областного Собрания никогда и не было стремления замалчивать проблемы.

«У нас такого стремления никогда и не было, по крайней мере в областном Собрании. Давайте вспомним 2022-й, мы всегда на парламентский час старались выносить самые острые и актуальные проблемы, которые волнуют людей. Если взять трехлетнюю и пятилетнюю историю нашего законодательного органа, то депутаты обсуждали все вопросы, которые являются наиболее актуальными. Это и пассажирские перевозки, и догазификация, и электроснабжение», - заметил Александр Котов.