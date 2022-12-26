Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023

На выборах губернатора Псковской области в 2023 году председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поддержит кандидатуру действующего главы региона Михаила Ведерникова. Об этом спикер областного парламента сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что поддержит кандидатуру Михаила Ведерникова на предстоящих выборах и выразил уверенность в том, что также поступит большинство жителей региона.
Напомним, ранее Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.