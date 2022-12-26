Политика

Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023

На выборах губернатора Псковской области в 2023 году председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поддержит кандидатуру действующего главы региона Михаила Ведерникова. Об этом спикер областного парламента сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я коротко отвечу отвечу на этот вопрос: надо поддерживать Ведерникова. Это хороший и эффективный управленец, неравнодушный человек, очень внимательно относящийся к проблемам людей. Для нашего региона, если Ведерников будет губернатором ещё один срок, это будет на самом деле благо», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что поддержит кандидатуру Михаила Ведерникова на предстоящих выборах и выразил уверенность в том, что также поступит большинство жителей региона.

Напомним, ранее Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что планирует пойти на второй губернаторский срок.