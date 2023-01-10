Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области может снизиться из-за реформы по преобразованию районов Псковской области в муниципальные округа. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.
Также коммунист отметил, что региональное отделение партии в целом удовлетворено результатами выборов 2022 года, и на данный момент КПРФ имеет своих представителей во всех муниципалитетах.