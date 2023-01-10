Политика

Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области может снизиться из-за реформы по преобразованию районов Псковской области в муниципальные округа. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«У нас много депутатов, мы немного не дотягиваем до муниципального фильтра, но сейчас в некоторых районах идёт упразднение волостей, поэтому количество депутатов к началу избирательной кампании может значительно сократиться, и тогда муниципальный фильтр будет не 115-120 подписей, как сейчас нужно собрать, а значительно меньше, и тогда мы легко сможем его пройти», - предположил Петр Алексеенко.

Также коммунист отметил, что региональное отделение партии в целом удовлетворено результатами выборов 2022 года, и на данный момент КПРФ имеет своих представителей во всех муниципалитетах.