Политика

Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко пока не собирается принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году, тем не менее его кандидатуру рассматривают в обкоме. Об этом он заявил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что необходимы более молодые кадры», - сказал Петр Алексеенко.

Также он отметил, что коммунисты ставят перед своим кандидатом (его имя в обкоме пока не определили) задачу победить в избирательной кампании.

«А зачем тогда идти на выборы? Просто поучаствовать? Ещё выборы - это возможность донести свои идеи, предложения, это более обширная встреча с избирателями, тем не менее, надо быть оптимистами», - считает коммунист.